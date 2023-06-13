Глава минздрава рассказала о страдающих от ожирения пермяках

Жители Пермского края cтрадают от ожирения

14 июня 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Анастасия Крутень напомнила, что ожирение увеличивает риск смертности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Пермского края страдают от избыточного веса. Об этом на заседании регионального правительства, где обсуждалась диспансеризация населения, сообщила министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень. Прямая трансляция заседания велась на странице группы «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Определение индекса массы тела — важный параметр здоровья. Особенно [в Пермском крае] наблюдается стремительный рост ожирения у мужчин. Также известно, что при ожирении в три раза увеличивается общая смертность», — рассказала Крутень. Глава краевого минздрава отметила важность регулярного прохождения диспансеризации, даже при отсутствии жалоб на здоровье. По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, в 2022 году сотни тысяч жителей региона прошли профосмотры. В результате выявлено порядка 4 тысяч случаев сердечно-сосудистых заболеваний, органов дыхания, онкозаболеваний. «О чем это говорит? О том, что проверять собственное здоровье нужно, а также нужно бережно к нему относиться, вести правильный образ жизни», — заключил Махонин. Глава Прикамья также попросил глав муниципалитетов «усилить работу с населением», информируя граждан о возможности прохождения диспансеризации.

Жители Пермского края страдают от избыточного веса. Об этом на заседании регионального правительства, где обсуждалась диспансеризация населения, сообщила министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень. Прямая трансляция заседания велась на странице группы «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Определение индекса массы тела — важный параметр здоровья. Особенно [в Пермском крае] наблюдается стремительный рост ожирения у мужчин. Также известно, что при ожирении в три раза увеличивается общая смертность», — рассказала Крутень. Глава краевого минздрава отметила важность регулярного прохождения диспансеризации, даже при отсутствии жалоб на здоровье. По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, в 2022 году сотни тысяч жителей региона прошли профосмотры. В результате выявлено порядка 4 тысяч случаев сердечно-сосудистых заболеваний, органов дыхания, онкозаболеваний. «О чем это говорит? О том, что проверять собственное здоровье нужно, а также нужно бережно к нему относиться, вести правильный образ жизни», — заключил Махонин. Глава Прикамья также попросил глав муниципалитетов «усилить работу с населением», информируя граждан о возможности прохождения диспансеризации.