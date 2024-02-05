«ЖизньМарт» уволил сотрудников, закопавших отходы в детсаду Челябинска

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Открытие музея-магазина ЖизньМарт. Екатеринбург, жизньмарт
Сотрудников уволили после жалобы жильцов, посчитав инцидент грубым нарушением Фото:

Руководство магазина «ЖизньМарт» в Челябинске уволило сотрудников, закопавших отходы на территории детского сада. Об этом URA.RU 5 февраля сообщили в пресс-службе продуктовой сети.

«Сотрудники, с которыми произошел инцидент, были стажерами. После случившегося, руководство магазина было вынуждено уволить их. Спасибо бдительным соседям», — сообщили URA.RU в «ЖизньМарт».

Руководство сети посчитало инцидент грубым нарушением. Сотрудникам филиала на Университетской Набережной провели дополнительный инструктаж о недопустимости таких ситуаций, уточнили агентству в пресс-службе.

Жители дома №46 на Университетской набережной сообщили URA.RU о том, что сотрудники магазина закопали на территории детсада отходы. На видео, трое человек в зеленой форме откапывают пакет из-под снега. После его оставили рядом с мусорной площадкой, которая принадлежит дому. Как пояснили URA.RU читатели, сотрудники магазина перенесли мусор к контейнеру после звонка жителей в магазин.

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Руководство магазина «ЖизньМарт» в Челябинске уволило сотрудников, закопавших отходы на территории детского сада. Об этом URA.RU 5 февраля сообщили в пресс-службе продуктовой сети. «Сотрудники, с которыми произошел инцидент, были стажерами. После случившегося, руководство магазина было вынуждено уволить их. Спасибо бдительным соседям», — сообщили URA.RU в «ЖизньМарт». Руководство сети посчитало инцидент грубым нарушением. Сотрудникам филиала на Университетской Набережной провели дополнительный инструктаж о недопустимости таких ситуаций, уточнили агентству в пресс-службе. Жители дома №46 на Университетской набережной сообщили URA.RU о том, что сотрудники магазина закопали на территории детсада отходы. На видео, трое человек в зеленой форме откапывают пакет из-под снега. После его оставили рядом с мусорной площадкой, которая принадлежит дому. Как пояснили URA.RU читатели, сотрудники магазина перенесли мусор к контейнеру после звонка жителей в магазин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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