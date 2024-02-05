В последний раз девушку видели 16 января Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске разыскивают уехавшую из Ижевска в середине января и бесследно пропавшую 17-летнюю девушку. Об этом сообщили 5 февраля в волонтерском объединении «Альфа-Спас».

«Поисково-Спасательный отряд „Альфа-Спас“ (Магнитогорск) разыскивает Гильфанову Карину. 16 января она уехала из Ижевска (Удмуртская республика) и по настоящее время ее местонахождение неизвестно. Предположительно находится в Магнитогорске», — говорится в объявлении, размещенном на странице «Альфа-Спаса» в «ВК».

Девушка была одета в черную куртку и такую же юбку. Она полного телосложения, рост составляет 175 см. Сообщить информацию о ней можно по телефону 8 (963) 094-50-85 и 8 (904) 803-33-24, 102.