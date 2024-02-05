В Магнитогорске ищут пропавшую девушку-подростка из Удмуртии. Фото

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В последний раз девушку видели 16 января Фото:

В Магнитогорске разыскивают уехавшую из Ижевска в середине января и бесследно пропавшую 17-летнюю девушку. Об этом сообщили 5 февраля в волонтерском объединении «Альфа-Спас».

«Поисково-Спасательный отряд „Альфа-Спас“ (Магнитогорск) разыскивает Гильфанову Карину. 16 января она уехала из Ижевска (Удмуртская республика) и по настоящее время ее местонахождение неизвестно. Предположительно находится в Магнитогорске», — говорится в объявлении, размещенном на странице «Альфа-Спаса» в «ВК».

Девушка была одета в черную куртку и такую же юбку. Она полного телосложения, рост составляет 175 см. Сообщить информацию о ней можно по телефону 8 (963) 094-50-85 и 8 (904) 803-33-24, 102.

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В Магнитогорске разыскивают уехавшую из Ижевска в середине января и бесследно пропавшую 17-летнюю девушку. Об этом сообщили 5 февраля в волонтерском объединении «Альфа-Спас». «Поисково-Спасательный отряд „Альфа-Спас“ (Магнитогорск) разыскивает Гильфанову Карину. 16 января она уехала из Ижевска (Удмуртская республика) и по настоящее время ее местонахождение неизвестно. Предположительно находится в Магнитогорске», — говорится в объявлении, размещенном на странице «Альфа-Спаса» в «ВК». Девушка была одета в черную куртку и такую же юбку. Она полного телосложения, рост составляет 175 см. Сообщить информацию о ней можно по телефону 8 (963) 094-50-85 и 8 (904) 803-33-24, 102.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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