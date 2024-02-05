В Челябинске новым водителям автобусов и трамваев выплатят по 500 тысяч рублей. Скрин

05 февраля 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

Водителям пообещали стимулирующие выплаты Фото: Илья Московец © URA.RU Новым водителям автобусов и трамваев, которые устроятся на работу с 1 февраля, выплатят по 500 тысяч рублей. Об этом заявили в пресс-службе горадминистрации. «По поручению губернатора Алексея Текслера, в Челябинске главой города Натальей Котовой принято решение об установлении новых мотивационных выплат водителям автобусов и трамваев, принятым на работу с 1 февраля 2024 года. Они могут рассчитывать на выплату в размере 500 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе администрации города. В мэрии добавили, что для получения выплат нужно устроиться на работу в МУП «Служба организации движения» или ООО «ЧелябГЭТ» с 1 февраля 2024 года. Кроме того, нужно будет отработать два и три года соответственно, выплаты будут производиться постепенно. Ранее стало известно о жалобах водителей общественного транспорта на уровень оплаты труда. После этого в Челябинске с января 2024 года пообещали увеличить зарплаты водителям автобусов и кондукторам. Введены новые выплаты за непрерывный стаж и надбавки на питание. Также повышение зарплаты пообещали в феврале и водителям трамваев.

Новым водителям автобусов и трамваев, которые устроятся на работу с 1 февраля, выплатят по 500 тысяч рублей. Об этом заявили в пресс-службе горадминистрации. «По поручению губернатора Алексея Текслера, в Челябинске главой города Натальей Котовой принято решение об установлении новых мотивационных выплат водителям автобусов и трамваев, принятым на работу с 1 февраля 2024 года. Они могут рассчитывать на выплату в размере 500 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе администрации города. В мэрии добавили, что для получения выплат нужно устроиться на работу в МУП «Служба организации движения» или ООО «ЧелябГЭТ» с 1 февраля 2024 года. Кроме того, нужно будет отработать два и три года соответственно, выплаты будут производиться постепенно. Ранее стало известно о жалобах водителей общественного транспорта на уровень оплаты труда. После этого в Челябинске с января 2024 года пообещали увеличить зарплаты водителям автобусов и кондукторам. Введены новые выплаты за непрерывный стаж и надбавки на питание. Также повышение зарплаты пообещали в феврале и водителям трамваев.