Сотрудницу болгарской полиции заподозрили в шпионаже в пользу РФ

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Заседание областной думы. Курган, чиновница, маникюр, женские руки
Сотрудницу МВД Болгарии заподозрили в работе на Россию Фото:

В Болгарии задержали сотрудницу главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД страны по подозрению в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).

«О задержанном есть информация, что он экспортировал секретную информацию в российское ведомство», — говорится в сообщении телевидения. Там добавили, что подозреваемым является женщина, которая якобы бывший дипломат из российского посольства в Софии, объявленная персоной нон грата.

В июне 2022 года Болгария приняла решение объявить персонами нон грата 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России. И. о. премьер-министра страны Кирил Петков выступил в болгарском парламенте с утверждением о том, что «представители посольства были идентифицированы в качестве сотрудников специальных служб». В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно отмечали, в свою очередь, что РФ рассматривает высылку своих дипломатов из Болгарии как провокацию.

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В Болгарии задержали сотрудницу главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД страны по подозрению в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ). «О задержанном есть информация, что он экспортировал секретную информацию в российское ведомство», — говорится в сообщении телевидения. Там добавили, что подозреваемым является женщина, которая якобы бывший дипломат из российского посольства в Софии, объявленная персоной нон грата. В июне 2022 года Болгария приняла решение объявить персонами нон грата 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России. И. о. премьер-министра страны Кирил Петков выступил в болгарском парламенте с утверждением о том, что «представители посольства были идентифицированы в качестве сотрудников специальных служб». В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно отмечали, в свою очередь, что РФ рассматривает высылку своих дипломатов из Болгарии как провокацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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