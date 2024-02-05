Сотрудницу болгарской полиции заподозрили в шпионаже в пользу РФ

05 февраля 2024 в 16:57 Размер текста - 17 +

Сотрудницу МВД Болгарии заподозрили в работе на Россию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Болгарии задержали сотрудницу главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД страны по подозрению в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ). «О задержанном есть информация, что он экспортировал секретную информацию в российское ведомство», — говорится в сообщении телевидения. Там добавили, что подозреваемым является женщина, которая якобы бывший дипломат из российского посольства в Софии, объявленная персоной нон грата. В июне 2022 года Болгария приняла решение объявить персонами нон грата 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России. И. о. премьер-министра страны Кирил Петков выступил в болгарском парламенте с утверждением о том, что «представители посольства были идентифицированы в качестве сотрудников специальных служб». В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно отмечали, в свою очередь, что РФ рассматривает высылку своих дипломатов из Болгарии как провокацию.

В Болгарии задержали сотрудницу главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД страны по подозрению в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ). «О задержанном есть информация, что он экспортировал секретную информацию в российское ведомство», — говорится в сообщении телевидения. Там добавили, что подозреваемым является женщина, которая якобы бывший дипломат из российского посольства в Софии, объявленная персоной нон грата. В июне 2022 года Болгария приняла решение объявить персонами нон грата 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России. И. о. премьер-министра страны Кирил Петков выступил в болгарском парламенте с утверждением о том, что «представители посольства были идентифицированы в качестве сотрудников специальных служб». В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно отмечали, в свою очередь, что РФ рассматривает высылку своих дипломатов из Болгарии как провокацию.