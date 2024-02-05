Екатеринбуржцам рассказали, как обезопасить свой Telegram от взлома. Фото

Екатеринбуржцев предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram
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В Екатеринбурге появилась новая мошенническая схема Фото:

В Екатеринбурге появилась новая мошенническая схема, по которой злоумышленники захватывают аккаунты в мессенджере Telegram. Как предотвратить кражу аккаунта, URA.RU рассказал эксперт по безопасности Уральского управления Банка России Александр Сальников.

«Чтобы не стать жертвой мошенников, надо помнить простые советы. Не переходить по подозрительным ссылкам. Давать себе время задуматься, зачем на сайте просят ввести персональные данные. Не передавать коды из сообщений банка и другую финансовую информацию незнакомым людям», — рассказал Александр Сальников.

По новой мошеннической схеме пользователям мессенджера Telegram приходят сообщения с «официальных» аккаунтов, которые могут называться «администрация Telegram», «Служба поддержки», «Обновление», «Безопасность». В сообщениях обычно пишут о якобы проходящем масштабном обновлении. Для подтверждения проверки безопасности присылается фишинговая ссылка.

После перехода по ссылке пользователям предлагают следовать инструкциям. Если выполнить их, то доступ к аккаунту будет потерян навсегда. Мошенники, завладев аккаунтом, начнут использовать его для вымогания денег. Также все еще актуальны старые схемы мошенничества, когда пользователю приходят сообщения с просьбой проголосовать за знакомого. Если перейти по ссылке и ввести данные якобы для голосования, то управление вашим telegram-аккаунтом перехватят мошенники.

По словам Сальникова, лучше дополнительно защитить свой Telegram с помощью двухфакторной аутентификации в настройках мессенджера. Без этого пароля никто не сможет подключиться к аккаунту с другого устройства кроме самого владельца.

Подобные сообщения присылают мошенники в Telegram
Подобные сообщения присылают мошенники в Telegram
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Также не стоит забывать про старую схему мошенников с просьбой от знакомых проголосовать
Также не стоит забывать про старую схему мошенников с просьбой от знакомых проголосовать
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В Екатеринбурге появилась новая мошенническая схема, по которой злоумышленники захватывают аккаунты в мессенджере Telegram. Как предотвратить кражу аккаунта, URA.RU рассказал эксперт по безопасности Уральского управления Банка России Александр Сальников. «Чтобы не стать жертвой мошенников, надо помнить простые советы. Не переходить по подозрительным ссылкам. Давать себе время задуматься, зачем на сайте просят ввести персональные данные. Не передавать коды из сообщений банка и другую финансовую информацию незнакомым людям», — рассказал Александр Сальников. По новой мошеннической схеме пользователям мессенджера Telegram приходят сообщения с «официальных» аккаунтов, которые могут называться «администрация Telegram», «Служба поддержки», «Обновление», «Безопасность». В сообщениях обычно пишут о якобы проходящем масштабном обновлении. Для подтверждения проверки безопасности присылается фишинговая ссылка. После перехода по ссылке пользователям предлагают следовать инструкциям. Если выполнить их, то доступ к аккаунту будет потерян навсегда. Мошенники, завладев аккаунтом, начнут использовать его для вымогания денег. Также все еще актуальны старые схемы мошенничества, когда пользователю приходят сообщения с просьбой проголосовать за знакомого. Если перейти по ссылке и ввести данные якобы для голосования, то управление вашим telegram-аккаунтом перехватят мошенники. По словам Сальникова, лучше дополнительно защитить свой Telegram с помощью двухфакторной аутентификации в настройках мессенджера. Без этого пароля никто не сможет подключиться к аккаунту с другого устройства кроме самого владельца.
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