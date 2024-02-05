Популярный блогер Катя Голышева попала в аварию

Российская блогер Катя Голышева попала в аварию во время съемок. Об этом она сама сообщил в соцсети. Она находилась в аэролодке в другими блогерами, и в этот момент транспортное средство неожиданно перевернулось.
«Я потеряла сознание, потому что своей головой выбила стекло. Я думала, это конец», — рассказала Голышева. Блогер уточнила, что весь удар пришелся на нее. Сейчас у девушки тошнота и головокружение.
Популярная тиктокерша Катя Голышева в 2022 году попадала в реанимацию в Москве из-за удара молнии. Это произошло в момент, когда девушка находилась дома и держала в руках телефон, который был подключен к розетке.
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