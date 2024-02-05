05 февраля 2024

Популярный блогер Катя Голышева попала в аварию

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Блогер попала в аварию на аэролодке Фото:

Российская блогер Катя Голышева попала в аварию во время съемок. Об этом она сама сообщил в соцсети. Она находилась в аэролодке в другими блогерами, и в этот момент транспортное средство неожиданно перевернулось.

«Я потеряла сознание, потому что своей головой выбила стекло. Я думала, это конец», — рассказала Голышева. Блогер уточнила, что весь удар пришелся на нее. Сейчас у девушки тошнота и головокружение.

Популярная тиктокерша Катя Голышева в 2022 году попадала в реанимацию в Москве из-за удара молнии. Это произошло в момент, когда девушка находилась дома и держала в руках телефон, который был подключен к розетке.

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Российская блогер Катя Голышева попала в аварию во время съемок. Об этом она сама сообщил в соцсети. Она находилась в аэролодке в другими блогерами, и в этот момент транспортное средство неожиданно перевернулось. «Я потеряла сознание, потому что своей головой выбила стекло. Я думала, это конец», — рассказала Голышева. Блогер уточнила, что весь удар пришелся на нее. Сейчас у девушки тошнота и головокружение. Популярная тиктокерша Катя Голышева в 2022 году попадала в реанимацию в Москве из-за удара молнии. Это произошло в момент, когда девушка находилась дома и держала в руках телефон, который был подключен к розетке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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