Популярный блогер Катя Голышева попала в аварию

06 февраля 2024 в 06:36 Размер текста - 17 +

Блогер попала в аварию на аэролодке Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российская блогер Катя Голышева попала в аварию во время съемок. Об этом она сама сообщил в соцсети. Она находилась в аэролодке в другими блогерами, и в этот момент транспортное средство неожиданно перевернулось. «Я потеряла сознание, потому что своей головой выбила стекло. Я думала, это конец», — рассказала Голышева. Блогер уточнила, что весь удар пришелся на нее. Сейчас у девушки тошнота и головокружение. Популярная тиктокерша Катя Голышева в 2022 году попадала в реанимацию в Москве из-за удара молнии. Это произошло в момент, когда девушка находилась дома и держала в руках телефон, который был подключен к розетке.

Российская блогер Катя Голышева попала в аварию во время съемок. Об этом она сама сообщил в соцсети. Она находилась в аэролодке в другими блогерами, и в этот момент транспортное средство неожиданно перевернулось. «Я потеряла сознание, потому что своей головой выбила стекло. Я думала, это конец», — рассказала Голышева. Блогер уточнила, что весь удар пришелся на нее. Сейчас у девушки тошнота и головокружение. Популярная тиктокерша Катя Голышева в 2022 году попадала в реанимацию в Москве из-за удара молнии. Это произошло в момент, когда девушка находилась дома и держала в руках телефон, который был подключен к розетке.