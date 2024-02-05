Поезд «РЖД» из Адлера в ХМАО задержали из-за обвала на железнодорожных путях

Поезд «РЖД», следующий из Адлера в Нижневартовск, задержали из-за завала на путях: на железную дорогу между Дагомысом и Лоо (Краснодарский край) сошел оползень. Пресс-служба «РЖД» сообщила, что поезд отправится со станции Лазаревская, куда пассажиров доставят автобусами.
«Пассажирские поезда, задержанные на Черноморском побережье в результате схода селя, вводятся в график: в настоящее время задержка большинства поездов не превышает трех часов. Во время восстановительных работ пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск будет отправляться до места назначения со станции Лазаревская, добраться до станции пассажиры могут на специально выделенных автобусах», — проинформировала пресс-служба «РЖД» на официальном сайте.
Всего из-за обвала на побережье«РЖД» сократили маршруты восьми пригородных поездов, 19 рейсов полностью отменили. Пассажиров задержанных поездов проинформировали о месте времени отправления по смс. Билеты на эти рейсы можно вернуть или переоформить без дополнительной оплаты.
Ранее URA.RU писало, что в Сочи из-за сильных осадков и повышения уровня воды объявили экстренное предупреждение. Также возможны сходы селей в горной зоне.
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