Команда опального экс-замгубернатора ХМАО собирается в Москве

Протеже первого замгубернатора ХМАО Охлопкова Косенко переехал за ним в Москву

Чиновник правительства ХМАО перебрался на ПМЖ в Москву Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Команда ушедшего в отставку первого вице-губернатора ХМАО Алексея Охлопкова вслед за ним переезжает в Москву. Об отставке и переезде в столицу его протеже — замдиректора департамента имущества ХМАО Михаила Косенко URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа.

«Косенко не сработался с командой нового первого зама Алексея Забозлаева. Он покинул пост, а позже перебрался в Москву, поближе к своему патрону Охлопкову», — сообщил инсайдер.

Отставку Косенко подтвердила URA.RU директор депимущества Светлана Петрик. «Косенко уволился по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы в Москве. Переход состоялся в ноябре 2023 года», — уточнила глава департамента.

Пост замдиректора депимущества получил Юрий Якубенко. Ранее он работал в департаменте, но увольнялся на период работы Охлопкова в окружном правительстве. Еще один информатор агентства в окружном правительстве уточнил, что не видит в этой истории подковерной борьбы. «Якубенко неплохой специалист на месте зама, но не директора. Поработав в Сургутском районе, он попросился обратно», — уточнил инсайдер. На сайте депимущества Якубенко значится в числе заместителей директора департамента.

Косенко и Охлопков работали вместе в ГСК «Югория» еще до перехода последнего в правительство ХМАО. Позже Косенко возглавил страховую компанию, а затем перевелся в департамент имущества.