На карантин по ОРВИ и гриппу ушли четыре челябинских школы и 256 классов

06 февраля 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Школы в регионе закрываются на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области на карантин по ОРВИ и гриппу отправлены четыре школы полностью, а также 256 классов еще в 80 школах. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. «По состоянию на 5 февраля 2024 года введены ограничительные мероприятия, в том числе частично приостановлен учебный процесс с переводом на дистанционное обучение в 4 общеобразовательных организациях. Аналогичные мероприятия введены в 256 классах еще 80 общеобразовательных организаций», — уточнили в пресс-службе. За неделю с 29 января по 4 февраля управление Роспотребнадзора отмечает рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 7,6%, зарегистрировано 111,88 случая на 10 тысяч населения. Снижение уровня заболеваемости отмечено среди взрослых — на 2,6%. Среди детей заболеваемость растет. Среди детей 7-14 лет она увеличилась на 17,4%, среди детей 3-6 лет — на 14%, среди детей до 3-х лет — на 14,7%. В структуре ОРВИ отмечается увеличение доли аденовирусов и риновирусов. Также отмечаются случаи сезонной коронавирусной инфекции и COVID-19, также выявляются вирусы гриппа, в том числе А H3N2, который также называют гонконгским гриппом.

В Челябинской области на карантин по ОРВИ и гриппу отправлены четыре школы полностью, а также 256 классов еще в 80 школах. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. «По состоянию на 5 февраля 2024 года введены ограничительные мероприятия, в том числе частично приостановлен учебный процесс с переводом на дистанционное обучение в 4 общеобразовательных организациях. Аналогичные мероприятия введены в 256 классах еще 80 общеобразовательных организаций», — уточнили в пресс-службе. За неделю с 29 января по 4 февраля управление Роспотребнадзора отмечает рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 7,6%, зарегистрировано 111,88 случая на 10 тысяч населения. Снижение уровня заболеваемости отмечено среди взрослых — на 2,6%. Среди детей заболеваемость растет. Среди детей 7-14 лет она увеличилась на 17,4%, среди детей 3-6 лет — на 14%, среди детей до 3-х лет — на 14,7%. В структуре ОРВИ отмечается увеличение доли аденовирусов и риновирусов. Также отмечаются случаи сезонной коронавирусной инфекции и COVID-19, также выявляются вирусы гриппа, в том числе А H3N2, который также называют гонконгским гриппом.