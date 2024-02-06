В Перми взлетели цены на элитные коттеджи

Продавцы элитной недвижимости увеличили цены на жилье. Коттеджи с собственными спа-центрами и эксклюзивными элементами интерьера выросли в цене от 5% до 26%. Об этом сказано в объявлениях на сайте «Авито».
«Личная усадьба в городской черте площадью 526 квадратных метра. Пpоcторный и светлый коттедж с баcceйнoм и сауной со стеной из солевых блоков. Стоимость — 36 млн рублей», — сказано в объявлении. Ранее коттедж продавали на 5% дешевле за 34 млн рублей.
На 11% увеличилась цена на эксклюзивный таунхаус, в котором расположен спа-центр с семиметровым бассейном и двумя саунами. В ноябре 2023 года объект продавали за 40 млн рублей. Сейчас за него просят 44,5 млн рублей, сказано в объявлении на сайте агентства «Этажи». Больше всего цена выросла на коттедж, в котором установлены люстры с кристаллами Swarovski. Увеличение стоимости составило 26%. Дом площадью 696 квадратных метров продают за 95 млн рублей. В июне 2022 года его предлагали за 75 млн рублей.
Цены на частные дома увеличились не только в элитном сегменте. По данным аналитиков сайта Restate, с февраля 2023 года по январь 2024 года средняя стоимость коттеджей в Перми выросла на 114,2 тысячи рублей.
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