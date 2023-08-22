22 августа 2023

В Перми за 34 млн рублей продается дом с солевой баней. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские парильни. Тюмень, баня, купель
В доме есть баня и бассейн Фото:

В Ленинском районе Перми выставили на продажу двухэтажный коттедж. На территории дома расположен бассейн с панорамными окнами и солевая баня. Объект оценивают в 34 млн рублей.

«Продается личная усадьба в городской черте. Просторный и светлый коттедж с бассейном, отдельно стоящей сауной с солевой стеной, зоной барбекю, просторным гаражом. Построен по индивидуальным дизайн проекту», — сказано в объявлении на сайте «Авито».

Продавец уточняет, что дом находится в десяти минутах езды от центра города на берегу реки Кама. Есть пляж и спуск для гидроциклов. Коттедж продается с отделкой и полностью готов к проживанию без дополнительных вложений.

Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае продается автомойка, в которой можно жить. Объект готовы отдать за 20 млн рублей.

Дом полностью укомплектован мебелью и техникой
Дом полностью укомплектован мебелью и техникой
Площадь участка 36 соток
Площадь участка 36 соток
Одна из стен в сауне солевая
Одна из стен в сауне солевая

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В Ленинском районе Перми выставили на продажу двухэтажный коттедж. На территории дома расположен бассейн с панорамными окнами и солевая баня. Объект оценивают в 34 млн рублей. «Продается личная усадьба в городской черте. Просторный и светлый коттедж с бассейном, отдельно стоящей сауной с солевой стеной, зоной барбекю, просторным гаражом. Построен по индивидуальным дизайн проекту», — сказано в объявлении на сайте «Авито». Продавец уточняет, что дом находится в десяти минутах езды от центра города на берегу реки Кама. Есть пляж и спуск для гидроциклов. Коттедж продается с отделкой и полностью готов к проживанию без дополнительных вложений. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае продается автомойка, в которой можно жить. Объект готовы отдать за 20 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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