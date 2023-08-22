В Ленинском районе Перми выставили на продажу двухэтажный коттедж. На территории дома расположен бассейн с панорамными окнами и солевая баня. Объект оценивают в 34 млн рублей.
«Продается личная усадьба в городской черте. Просторный и светлый коттедж с бассейном, отдельно стоящей сауной с солевой стеной, зоной барбекю, просторным гаражом. Построен по индивидуальным дизайн проекту», — сказано в объявлении на сайте «Авито».
Продавец уточняет, что дом находится в десяти минутах езды от центра города на берегу реки Кама. Есть пляж и спуск для гидроциклов. Коттедж продается с отделкой и полностью готов к проживанию без дополнительных вложений.
Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае продается автомойка, в которой можно жить. Объект готовы отдать за 20 млн рублей.
Дом полностью укомплектован мебелью и техникой
Фото с сайта «Авито», https://www.avito.ru/perm/doma_dachi_kottedzhi/dom_526_m_na_uchastke_36_sot._2365633224
Площадь участка 36 соток
Фото с сайта «Авито», https://www.avito.ru/perm/doma_dachi_kottedzhi/dom_526_m_na_uchastke_36_sot._2365633224
Одна из стен в сауне солевая
Фото с сайта «Авито», https://www.avito.ru/perm/doma_dachi_kottedzhi/dom_526_m_na_uchastke_36_sot._2365633224
В Ленинском районе Перми выставили на продажу двухэтажный коттедж. На территории дома расположен бассейн с панорамными окнами и солевая баня. Объект оценивают в 34 млн рублей. «Продается личная усадьба в городской черте. Просторный и светлый коттедж с бассейном, отдельно стоящей сауной с солевой стеной, зоной барбекю, просторным гаражом. Построен по индивидуальным дизайн проекту», — сказано в объявлении на сайте «Авито». Продавец уточняет, что дом находится в десяти минутах езды от центра города на берегу реки Кама. Есть пляж и спуск для гидроциклов. Коттедж продается с отделкой и полностью готов к проживанию без дополнительных вложений. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае продается автомойка, в которой можно жить. Объект готовы отдать за 20 млн рублей.