Ирина и Алексей Текслеры открыли Год семьи в Челябинской области. Фото

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Алексей и Ирина Текслер на концерте, посвященному выходу альбома «Спокойно и просто» - совместного проекта Олега Митяева и Челябинского симфонического оркестра. Челябинск, текслер алексей, текслер ирина
Ирина Текслер рассказала, что ее вдохновляет пример родителей Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его жена Ирина торжественно открыли Год семьи в регионе. Мероприятие посетили семьи-династии, семьи участников СВО и те, кто отметил уже сапфировую и золотую свадьбы, сообщил глава региона 7 февраля.

«В Челябинске состоялось торжественное мероприятие „Все мы связаны“, которое дало старт Году семьи в регионе. Гостями встречи в особняке Покровского стали семьи Южного Урала — молодые, многодетные, приемные, семьи участников СВО, династии, а также семья губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Открытие прошло в формате телемоста, к которому подключились семьи из Каслинского, Карталинского и Варненского районов», — рассказал Текслер в своем telegram-канале.

На праздновании каждая из семей поделилась своим секретом счастья и традициями. Ирина Текслер рассказала, что ее вдохновляет пример родителей.

«Наша семья маленькая. Но за нами стоят наши семьи, наши родители. Это мощные династии, которыми мы очень гордимся. Наши родители в этом году будут отмечать 54 года совместной жизни, и секрет семейного счастья — это, конечно, их пример», — подлилась первая леди региона.

В свою очередь Искаковы из Варненского района гордятся своей многонациональностью, в семье есть и казахи, и мордва, и русские, и татары, и марийцы. Супруги воспитывают не только трех родных дочерей, но и приемного сына, который после гибели матери сам попросился жить в этой дружной семье. В большой семье Кызыловых (Евтушенко) из Карталинского района тоже растут родные и приемные дети.

Династии медиков Василенко из Челябинска и металлургов Титовых из Магнитогорска имеют стаж работы в своих сферах более 100 лет и передают опыт и знания молодому поколению. Клешнины гордятся главой семейства, который отважно исполняет свой воинский долг в зоне СВО и удостоен высоких наград, а Дересковы считают, что благополучие в семье зависит от женщины и от мудрости, которую дарует Господь. В целом участники мероприятия уверены, главный секрет семейного счастья заключается во взаимопомощи и поддержке.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его жена Ирина торжественно открыли Год семьи в регионе
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его жена Ирина торжественно открыли Год семьи в регионе
Фото:
Гостями встречи в особняке Покровского стали семьи Южного Урала
Гостями встречи в особняке Покровского стали семьи Южного Урала
Фото:
Открытие прошло в формате телемоста, к которому подключились семьи из Каслинского, Карталинского и Варненского районов
Открытие прошло в формате телемоста, к которому подключились семьи из Каслинского, Карталинского и Варненского районов
Фото:
На праздновании каждая из семей поделилась своим секретом счастья и традициями, а Ирина Текслер рассказала, что ее вдохновляет пример родителей
На праздновании каждая из семей поделилась своим секретом счастья и традициями, а Ирина Текслер рассказала, что ее вдохновляет пример родителей
Фото:
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его жена Ирина торжественно открыли Год семьи в регионе. Мероприятие посетили семьи-династии, семьи участников СВО и те, кто отметил уже сапфировую и золотую свадьбы, сообщил глава региона 7 февраля. «В Челябинске состоялось торжественное мероприятие „Все мы связаны“, которое дало старт Году семьи в регионе. Гостями встречи в особняке Покровского стали семьи Южного Урала — молодые, многодетные, приемные, семьи участников СВО, династии, а также семья губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Открытие прошло в формате телемоста, к которому подключились семьи из Каслинского, Карталинского и Варненского районов», — рассказал Текслер в своем telegram-канале. На праздновании каждая из семей поделилась своим секретом счастья и традициями. Ирина Текслер рассказала, что ее вдохновляет пример родителей. «Наша семья маленькая. Но за нами стоят наши семьи, наши родители. Это мощные династии, которыми мы очень гордимся. Наши родители в этом году будут отмечать 54 года совместной жизни, и секрет семейного счастья — это, конечно, их пример», — подлилась первая леди региона. В свою очередь Искаковы из Варненского района гордятся своей многонациональностью, в семье есть и казахи, и мордва, и русские, и татары, и марийцы. Супруги воспитывают не только трех родных дочерей, но и приемного сына, который после гибели матери сам попросился жить в этой дружной семье. В большой семье Кызыловых (Евтушенко) из Карталинского района тоже растут родные и приемные дети. Династии медиков Василенко из Челябинска и металлургов Титовых из Магнитогорска имеют стаж работы в своих сферах более 100 лет и передают опыт и знания молодому поколению. Клешнины гордятся главой семейства, который отважно исполняет свой воинский долг в зоне СВО и удостоен высоких наград, а Дересковы считают, что благополучие в семье зависит от женщины и от мудрости, которую дарует Господь. В целом участники мероприятия уверены, главный секрет семейного счастья заключается во взаимопомощи и поддержке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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