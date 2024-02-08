Челябинцы стали реже летать в Москву

OneTwoTrip: доля перелетов в Москву челябинцев за год снизилась

09 февраля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Челябинцы снизили интерес к вылетам в Москву Фото: Антон Белицкий © URA.RU Жители Челябинской области в январе 2024 года в сравнении с январем 2023 год стали реже летать в Москву. Как URA.RU рассказали в пресс-службе билетного сервиса OneTwoTrip, доля в общем объеме пассажиропотока снизилась на 14%. «По данным авиабронирований за январь 2024 года, доля пассажиров улетевших в Москву, снизилась на 14% в сравнении с тем же месяцем 2023 года. При этом доля осталась самой большой среди других направлений и составила 46,3%», — рассказали URa.RU в OneTwoTrip. На втором месте был Санкт-Петербург, на который в январе пришлось 21,8% бронирований. На третьем — Сочи, куда было оформлено 15,6% заказов. Причем показатели городов за год практически не изменились. Среди российских направлений в пятерке также Кавказские Минеральные воды с долей 3% (выросла на 60%) и Казань с долей в 2,5% (пассажиропоток удвоился). За рубеж из Челябинска чаще всего летали в Ош (Киргизия). На данное направление пришлось 30,3% бронирований, что в два раза выше показателя 2023 года. Также среди популярных направлений оказались Душанбе с долей 27,6 (снизилась на 38%), Ереван, доля которого достигла 13,2% (плюс 11%), Худжанд с долей 11,8% (рост спроса в два раза) и Анталья с долей 5,3% (увеличение спроса в два раза). Аналитики сервиса выяснили величину глубины бронирования. Выяснилось, что в январе более половины челябинцев, 59,3%, бронировали билеты максимум за семь дней до вылета. Почти треть, 29,1%, оформляют заказы за 2 — 4 недели, то есть на февраль. Еще 8,1% побеспокоились о покупке билетов за 2 — 3 месяца до перелета, а 3,5% — более чем за четыре месяца. За год ситуация не изменилась. В 2023 году также большинство челябинцев, или 60,9%, приобретали билеты максимум за неделю до поездки. Каждый третий (32,3%) оформлял заказ за 2 — 4 недели, 5,5% — за 2 — 3 месяца, а 1,3% — более чем за 4 месяца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Челябинской области в январе 2024 года в сравнении с январем 2023 год стали реже летать в Москву. Как URA.RU рассказали в пресс-службе билетного сервиса OneTwoTrip, доля в общем объеме пассажиропотока снизилась на 14%. «По данным авиабронирований за январь 2024 года, доля пассажиров улетевших в Москву, снизилась на 14% в сравнении с тем же месяцем 2023 года. При этом доля осталась самой большой среди других направлений и составила 46,3%», — рассказали URa.RU в OneTwoTrip. На втором месте был Санкт-Петербург, на который в январе пришлось 21,8% бронирований. На третьем — Сочи, куда было оформлено 15,6% заказов. Причем показатели городов за год практически не изменились. Среди российских направлений в пятерке также Кавказские Минеральные воды с долей 3% (выросла на 60%) и Казань с долей в 2,5% (пассажиропоток удвоился). За рубеж из Челябинска чаще всего летали в Ош (Киргизия). На данное направление пришлось 30,3% бронирований, что в два раза выше показателя 2023 года. Также среди популярных направлений оказались Душанбе с долей 27,6 (снизилась на 38%), Ереван, доля которого достигла 13,2% (плюс 11%), Худжанд с долей 11,8% (рост спроса в два раза) и Анталья с долей 5,3% (увеличение спроса в два раза). Аналитики сервиса выяснили величину глубины бронирования. Выяснилось, что в январе более половины челябинцев, 59,3%, бронировали билеты максимум за семь дней до вылета. Почти треть, 29,1%, оформляют заказы за 2 — 4 недели, то есть на февраль. Еще 8,1% побеспокоились о покупке билетов за 2 — 3 месяца до перелета, а 3,5% — более чем за четыре месяца. За год ситуация не изменилась. В 2023 году также большинство челябинцев, или 60,9%, приобретали билеты максимум за неделю до поездки. Каждый третий (32,3%) оформлял заказ за 2 — 4 недели, 5,5% — за 2 — 3 месяца, а 1,3% — более чем за 4 месяца.