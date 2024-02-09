Миасский завод поставит аэродромную спецтехнику МЧС РФ. Фото

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Завод Спецагрегат. Челябинск, коммунальная техника, завод спецагрегат, спецагрегат
Спецтехника на аэродром отправится по заказу МЧС РФ Фото:

Завод «СпецАгрегат» из Миасса (Челябинская область) поставит аэродромную спецтехнику для МЧС России. Как сообщили в пресс-службе челябинского отделения Союз машиностроителей, договоренности достигнуты на форуме в Москве.

«Завод принял запрос на поставку спецтехники от Управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России. Предприятие приняло участие в выставке и форуме гражданской авиации NAIS в Москве», — рассказали в региональном Союзмаше.

Результатом другой договоренности станет передача во временное пользование аэропорту «Внуково» аэродромной подметально-продувочной машины. Кроме нее, на выставке также продемонстрировали модель поливомоечной машины для аэродромов. Техника создана совместно с учеными Московского автодорожного института и Южно-Уральского госуниверситета.

«Обсудили новые возможные направления поставки. Все очень положительно реагируют на то, что „Завод СпецАгрегат“ полностью российский производитель», — прокомментировал гендиректор предприятия Евгений Субачев.

В Союзмаше отметили, что на выставке 6 и 7 февраля собралось свыше ста участников с разных регионов РФ. Компании представили на стендах высокотехнологичные продукты и новинки авиатранспортной отрасли.

Завод «СпецАгрегат» представил на выставке модели аэродромной уборочной техники нового поколения
Завод «СпецАгрегат» представил на выставке модели аэродромной уборочной техники нового поколения
Фото:
С несколькими партнерами достигнуты договоренности о поставках
С несколькими партнерами достигнуты договоренности о поставках
Фото:

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Завод «СпецАгрегат» из Миасса (Челябинская область) поставит аэродромную спецтехнику для МЧС России. Как сообщили в пресс-службе челябинского отделения Союз машиностроителей, договоренности достигнуты на форуме в Москве. «Завод принял запрос на поставку спецтехники от Управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России. Предприятие приняло участие в выставке и форуме гражданской авиации NAIS в Москве», — рассказали в региональном Союзмаше. Результатом другой договоренности станет передача во временное пользование аэропорту «Внуково» аэродромной подметально-продувочной машины. Кроме нее, на выставке также продемонстрировали модель поливомоечной машины для аэродромов. Техника создана совместно с учеными Московского автодорожного института и Южно-Уральского госуниверситета. «Обсудили новые возможные направления поставки. Все очень положительно реагируют на то, что „Завод СпецАгрегат“ полностью российский производитель», — прокомментировал гендиректор предприятия Евгений Субачев. В Союзмаше отметили, что на выставке 6 и 7 февраля собралось свыше ста участников с разных регионов РФ. Компании представили на стендах высокотехнологичные продукты и новинки авиатранспортной отрасли.
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