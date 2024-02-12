Свердловчане скупают декоративных кукол и наборы конфет перед 14 февраля

© Служба новостей «URA.RU»
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Ликвидация незаконно установленного киоска. Снос. Челябинск, сердце, медведь, день влюбленных
Традиционными подарками на 14 февраля у свердловчан по прежнему остаются парфюм и украшения Фото:

В преддверии Дня влюбленных продажи декоративных кукол и наборов конфет среди свердловчан выросли более чем в два раза. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе маркетплейса «Ozon».

«В Свердловской области перед 14 февраля продажи кукол для декора уже выросли в 8,5 раз. Также спрос на подарочные наборы конфет уже превысил прошлогодние показатели в 2,7 раза», — говорится в сообщении.

По данным Ozon, традиционным подарком на 14 февраля остаются парфюмерия и ювелирные изделия. Продажи украшений выросли в два раза, а парфюмерии — на 75%, в сравнении с аналогичным периодом в 2023 году. Также в качестве подарка своим половинкам свердловчане охотно выбирают декоративные букеты из мыла и игрушек. Спрос на товары данной категории вырос в 2 раза.

Кроме того, заметен тренд на покупку видео и фотокамер. С прошлого года продажи этой категории техники выросли почти в 2,5 раза, а средний чек увеличился на 82%.

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В преддверии Дня влюбленных продажи декоративных кукол и наборов конфет среди свердловчан выросли более чем в два раза. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе маркетплейса «Ozon». «В Свердловской области перед 14 февраля продажи кукол для декора уже выросли в 8,5 раз. Также спрос на подарочные наборы конфет уже превысил прошлогодние показатели в 2,7 раза», — говорится в сообщении. По данным Ozon, традиционным подарком на 14 февраля остаются парфюмерия и ювелирные изделия. Продажи украшений выросли в два раза, а парфюмерии — на 75%, в сравнении с аналогичным периодом в 2023 году. Также в качестве подарка своим половинкам свердловчане охотно выбирают декоративные букеты из мыла и игрушек. Спрос на товары данной категории вырос в 2 раза. Кроме того, заметен тренд на покупку видео и фотокамер. С прошлого года продажи этой категории техники выросли почти в 2,5 раза, а средний чек увеличился на 82%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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