Свердловчане скупают декоративных кукол и наборы конфет перед 14 февраля

В преддверии Дня влюбленных продажи декоративных кукол и наборов конфет среди свердловчан выросли более чем в два раза. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе маркетплейса «Ozon».
«В Свердловской области перед 14 февраля продажи кукол для декора уже выросли в 8,5 раз. Также спрос на подарочные наборы конфет уже превысил прошлогодние показатели в 2,7 раза», — говорится в сообщении.
По данным Ozon, традиционным подарком на 14 февраля остаются парфюмерия и ювелирные изделия. Продажи украшений выросли в два раза, а парфюмерии — на 75%, в сравнении с аналогичным периодом в 2023 году. Также в качестве подарка своим половинкам свердловчане охотно выбирают декоративные букеты из мыла и игрушек. Спрос на товары данной категории вырос в 2 раза.
Кроме того, заметен тренд на покупку видео и фотокамер. С прошлого года продажи этой категории техники выросли почти в 2,5 раза, а средний чек увеличился на 82%.
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