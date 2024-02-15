Пермская прокуратура обжалует приговор экс-чиновнице, получившей срок из-за скандального фонда

Прокуратура обжалует приговор, вынесенный бывшему вице-премьеру правительства Пермского края Елене Лопаевой. Апелляционные жалобы гособвинителя уже поступили в суд.
«Государственное обвинение и защита бывшей вице-премьера правительства Пермского края Елены Лопаевой обжалуют ее приговор. Апелляционные жалобы поступили, соответственно, 13 и 14 февраля», — пишет Properm.
Суд приворил Лопаеву к четырем годам колонии общего режима. Бывшего зампреда краевого правительства признали виновной в присвоении и растрате 67,7 млн рублей из фонда «Содействие XXI век». Сама она вину не признавала и неоднократно заявлаля, что ее оговорили. Адвокаты Лопаевой сразу после оглашения приговора заявили, что обжалуют решение суда.
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