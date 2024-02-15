В Челябинской области растет число классов, ушедших на карантин по ОРВИ и гриппу

В Челябинской области на карантине по ОРВИ и гриппу находится 271 класс 73 школ. Об этом 16 февраля на пресс-конференции в ИД «Гранада Пресс» рассказала начальник отдела эпиднадзора челябинского управления Роспотребнадзора Раиса Косарева.
«По состоянию на 16 февраля частично приостановлен учебный процесс в 271 классе, относящимся к 73 школам. В четырех школах региона учебный процесс приостановлен полностью. Такие же мероприятия введены в отношении семи групп одного из учреждений среднего профессионального образования», — сообщила Косарева.
Число классов, ушедших на карантин, растет. По состоянию на 5 февраля их в регионе было 256.
В январе 2024 года в регионе зарегистрировано 154 тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ, это на 4% меньше, чем в январе 2023 года. 93% из зарегистрированных случаев — острые респираторные вирусные инфекции. Один случай заболевания гриппом оказался летальным. Погибший имел сопутствующую патологию и не был привит.
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