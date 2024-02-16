ЦИК утвердила график телеэфира между кандидатами в президенты РФ

16 февраля 2024 в 14:31 Размер текста - 17 +

Утвержден график распределения эфирного времени между кандидатами в президенты Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году ЦИК РФ утвердила график эфирного времени на телевидении между кандидатами в президенты страны. Постановление было принято на заседании. Об этом рассказала секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина. «Было распределено эфирное время между четырьмя кандидатами и тремя политическими партиями», — сообщила Бударина, передает РИА Новости. Она добавила, что для агитационных мероприятий отводится 3,5 часа на каждом канале, при этом партиям отведено по 2 часа 20 минут в целом. Президентские выборы в России пройдут весной 2024 года. Голосование пройдет в три дня с 15 по 17 марта. На выборах президента эфирное время будет предоставлено на пяти общероссийских телеканалах — Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «ТВ-центр» и ОТР. Ранее Бударина сообщила, что кандидат в президенты РФ Владимир Путин не будет участвовать в дебатах. Он идет на выборы как самовыдвиженец. В ЦИК РФ сообщали, что с 17 февраля начнется работа по адресному информированию избирателей.

ЦИК РФ утвердила график эфирного времени на телевидении между кандидатами в президенты страны. Постановление было принято на заседании. Об этом рассказала секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина. «Было распределено эфирное время между четырьмя кандидатами и тремя политическими партиями», — сообщила Бударина, передает РИА Новости. Она добавила, что для агитационных мероприятий отводится 3,5 часа на каждом канале, при этом партиям отведено по 2 часа 20 минут в целом. Президентские выборы в России пройдут весной 2024 года. Голосование пройдет в три дня с 15 по 17 марта. На выборах президента эфирное время будет предоставлено на пяти общероссийских телеканалах — Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «ТВ-центр» и ОТР. Ранее Бударина сообщила, что кандидат в президенты РФ Владимир Путин не будет участвовать в дебатах. Он идет на выборы как самовыдвиженец. В ЦИК РФ сообщали, что с 17 февраля начнется работа по адресному информированию избирателей.