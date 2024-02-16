ЦИК утвердила график телеэфира между кандидатами в президенты РФ

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Утвержден график распределения эфирного времени между кандидатами в президенты Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

ЦИК РФ утвердила график эфирного времени на телевидении между кандидатами в президенты страны. Постановление было принято на заседании. Об этом рассказала секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина.

«Было распределено эфирное время между четырьмя кандидатами и тремя политическими партиями», — сообщила Бударина, передает РИА Новости. Она добавила, что для агитационных мероприятий отводится 3,5 часа на каждом канале, при этом партиям отведено по 2 часа 20 минут в целом.

Президентские выборы в России пройдут весной 2024 года. Голосование пройдет в три дня с 15 по 17 марта. На выборах президента эфирное время будет предоставлено на пяти общероссийских телеканалах — Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «ТВ-центр» и ОТР.

Ранее Бударина сообщила, что кандидат в президенты РФ Владимир Путин не будет участвовать в дебатах. Он идет на выборы как самовыдвиженец. В ЦИК РФ сообщали, что с 17 февраля начнется работа по адресному информированию избирателей.

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ЦИК РФ утвердила график эфирного времени на телевидении между кандидатами в президенты страны. Постановление было принято на заседании. Об этом рассказала секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина. «Было распределено эфирное время между четырьмя кандидатами и тремя политическими партиями», — сообщила Бударина, передает РИА Новости. Она добавила, что для агитационных мероприятий отводится 3,5 часа на каждом канале, при этом партиям отведено по 2 часа 20 минут в целом. Президентские выборы в России пройдут весной 2024 года. Голосование пройдет в три дня с 15 по 17 марта. На выборах президента эфирное время будет предоставлено на пяти общероссийских телеканалах — Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «ТВ-центр» и ОТР. Ранее Бударина сообщила, что кандидат в президенты РФ Владимир Путин не будет участвовать в дебатах. Он идет на выборы как самовыдвиженец. В ЦИК РФ сообщали, что с 17 февраля начнется работа по адресному информированию избирателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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