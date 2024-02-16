В Екатеринбурге произошла массовая авария с участием троллейбуса. Видео

16 февраля 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

В массовой аварии в Екатеринбурге пострадала женщина (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на перекрестке улиц Крауля — Репина произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей и троллейбуса. Об этом сообщает ОГИБДД города. «По предварительной информации, водитель Volkswagen, двигаясь по Репина в сторону Крауля, при перестроении допустил столкновение с попутным Lexus. После этого автомобиль Volkswagen отбросило на стоящий троллейбус, а Lexus — на стоящий на светофоре автомобиль Hyundai Solaris», — говорится в сообщении telegram-канала «ГИБДД Екатеринбурга». В результате аварии пострадала женщина, которая была пассажиром в автомобиле Volkswagen. Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах ДТП.

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Крауля — Репина произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей и троллейбуса. Об этом сообщает ОГИБДД города. «По предварительной информации, водитель Volkswagen, двигаясь по Репина в сторону Крауля, при перестроении допустил столкновение с попутным Lexus. После этого автомобиль Volkswagen отбросило на стоящий троллейбус, а Lexus — на стоящий на светофоре автомобиль Hyundai Solaris», — говорится в сообщении telegram-канала «ГИБДД Екатеринбурга». В результате аварии пострадала женщина, которая была пассажиром в автомобиле Volkswagen. Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах ДТП.