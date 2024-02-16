В Екатеринбурге произошла массовая авария с участием троллейбуса. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, зима, дтп, перевертыш, дорога, дорожная авария
В массовой аварии в Екатеринбурге пострадала женщина (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Крауля — Репина произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей и троллейбуса. Об этом сообщает ОГИБДД города.

«По предварительной информации, водитель Volkswagen, двигаясь по Репина в сторону Крауля, при перестроении допустил столкновение с попутным Lexus. После этого автомобиль Volkswagen отбросило на стоящий троллейбус, а Lexus — на стоящий на светофоре автомобиль Hyundai Solaris», — говорится в сообщении telegram-канала «ГИБДД Екатеринбурга».

В результате аварии пострадала женщина, которая была пассажиром в автомобиле Volkswagen. Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах ДТП.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Крауля — Репина произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей и троллейбуса. Об этом сообщает ОГИБДД города. «По предварительной информации, водитель Volkswagen, двигаясь по Репина в сторону Крауля, при перестроении допустил столкновение с попутным Lexus. После этого автомобиль Volkswagen отбросило на стоящий троллейбус, а Lexus — на стоящий на светофоре автомобиль Hyundai Solaris», — говорится в сообщении telegram-канала «ГИБДД Екатеринбурга». В результате аварии пострадала женщина, которая была пассажиром в автомобиле Volkswagen. Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...