В массовой аварии в Екатеринбурге пострадала женщина (архивное фото)
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Крауля — Репина произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей и троллейбуса. Об этом сообщает ОГИБДД города.
«По предварительной информации, водитель Volkswagen, двигаясь по Репина в сторону Крауля, при перестроении допустил столкновение с попутным Lexus. После этого автомобиль Volkswagen отбросило на стоящий троллейбус, а Lexus — на стоящий на светофоре автомобиль Hyundai Solaris», — говорится в сообщении telegram-канала «ГИБДД Екатеринбурга».
В результате аварии пострадала женщина, которая была пассажиром в автомобиле Volkswagen. Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах ДТП.
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