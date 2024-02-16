Общество На экс-главу тамбовского Минздрава завели уголовное дело 16 февраля 2024 в 23:12 Размер текста - 17 + Алексей Овчинников нагрубил сотрудникам ГИБДД во время проверки документов Фото: Илья Московец © URA.RU Следственный комитет России по Тамбовской области возбудил уголовное дело на бывшего врио главы Минздрава региона Алексея Овчинникова по подозрению в оскорблении сотрудников полиции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Следственным управлением СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, исполнявшего на момент инкриминируемых событий обязанности министра здравоохранения региона. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ „Оскорбление представителя власти“», — говорится в telegram-канале регионального Следственного комитета. По этой статье мужчине грозят исправительные работы сроком до одного года. По версии следствия, Овчинников нагрубил сотрудникам ГИБДД, когда те остановили его автомобиль из-за подозрения в браконьерстве. В автомобиле чиновника нашли части туши косули и ружья для охоты. При разговоре с правоохранителями он активно показывал корочку министра, намекая на свое положение. Следственный комитет России по Тамбовской области возбудил уголовное дело на бывшего врио главы Минздрава региона Алексея Овчинникова по подозрению в оскорблении сотрудников полиции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Следственным управлением СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, исполнявшего на момент инкриминируемых событий обязанности министра здравоохранения региона. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ „Оскорбление представителя власти“», — говорится в telegram-канале регионального Следственного комитета. По этой статье мужчине грозят исправительные работы сроком до одного года. По версии следствия, Овчинников нагрубил сотрудникам ГИБДД, когда те остановили его автомобиль из-за подозрения в браконьерстве. В автомобиле чиновника нашли части туши косули и ружья для охоты. При разговоре с правоохранителями он активно показывал корочку министра, намекая на свое положение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям