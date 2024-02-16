На экс-главу тамбовского Минздрава завели уголовное дело

Следственный комитет России по Тамбовской области возбудил уголовное дело на бывшего врио главы Минздрава региона Алексея Овчинникова по подозрению в оскорблении сотрудников полиции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Следственным управлением СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, исполнявшего на момент инкриминируемых событий обязанности министра здравоохранения региона. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ „Оскорбление представителя власти“», — говорится в telegram-канале регионального Следственного комитета. По этой статье мужчине грозят исправительные работы сроком до одного года.
По версии следствия, Овчинников нагрубил сотрудникам ГИБДД, когда те остановили его автомобиль из-за подозрения в браконьерстве. В автомобиле чиновника нашли части туши косули и ружья для охоты. При разговоре с правоохранителями он активно показывал корочку министра, намекая на свое положение.
Следственный комитет России по Тамбовской области возбудил уголовное дело на бывшего врио главы Минздрава региона Алексея Овчинникова по подозрению в оскорблении сотрудников полиции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Следственным управлением СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, исполнявшего на момент инкриминируемых событий обязанности министра здравоохранения региона. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ „Оскорбление представителя власти“», — говорится в telegram-канале регионального Следственного комитета. По этой статье мужчине грозят исправительные работы сроком до одного года. По версии следствия, Овчинников нагрубил сотрудникам ГИБДД, когда те остановили его автомобиль из-за подозрения в браконьерстве. В автомобиле чиновника нашли части туши косули и ружья для охоты. При разговоре с правоохранителями он активно показывал корочку министра, намекая на свое положение.