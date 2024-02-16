В Свердловской области телевидение будет работать с перебоями две недели

17 февраля 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

Возможны перерывы в трансляции программ продолжительностью до 17 минут Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области из-за солнечной интерференции, влияющей на спутниковую связь, с 22 февраля по 8 марта с 08:44 до 09:41 телеканалы будут работать с перебоями. Об этом говорится на сайте Цифрового эфирного телевидения. «Из-за солнечной интерференции возможно временное ухудшение работы каналов спутниковой связи. В связи с этим, в этот период возможны перерывы в трансляции программ продолжительностью до 17 минут», — сказано в официальном сообщении. Отмечается, что перебои в работе коснутся каналов: Первый канал, «Россия 1», НТВ, «Матч ТВ», «Пятый канал», «Россия 24», «Россия К», «ОТР», «ТВ Центр», «Карусель, «Пятница». А также ТНТ, СТС, РЕН ТВ, «Домашний», «Спас», «Мир», «Звезда», МУЗ-ТВ и ТВ-3. Интерференция — это когда волны складываются вместе, усиливаясь в одних точках пространства и ослабляясь в других, в зависимости от того, как они совпадают. Солнце излучает энергию не только в световой части спектра, но и в виде радиоволн. Когда спутниковая антенна, спутник и Солнце находятся на одной линии, прием сигналов со спутника становится невозможным из-за шумов от Солнца. Это происходит дважды в год — ранней весной и осенью.

В Свердловской области из-за солнечной интерференции, влияющей на спутниковую связь, с 22 февраля по 8 марта с 08:44 до 09:41 телеканалы будут работать с перебоями. Об этом говорится на сайте Цифрового эфирного телевидения. «Из-за солнечной интерференции возможно временное ухудшение работы каналов спутниковой связи. В связи с этим, в этот период возможны перерывы в трансляции программ продолжительностью до 17 минут», — сказано в официальном сообщении. Отмечается, что перебои в работе коснутся каналов: Первый канал, «Россия 1», НТВ, «Матч ТВ», «Пятый канал», «Россия 24», «Россия К», «ОТР», «ТВ Центр», «Карусель, «Пятница». А также ТНТ, СТС, РЕН ТВ, «Домашний», «Спас», «Мир», «Звезда», МУЗ-ТВ и ТВ-3. Интерференция — это когда волны складываются вместе, усиливаясь в одних точках пространства и ослабляясь в других, в зависимости от того, как они совпадают. Солнце излучает энергию не только в световой части спектра, но и в виде радиоволн. Когда спутниковая антенна, спутник и Солнце находятся на одной линии, прием сигналов со спутника становится невозможным из-за шумов от Солнца. Это происходит дважды в год — ранней весной и осенью.