18 февраля 2024

В Челябинске раскрыли подробности нападений мигранта-подростка на девочку

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Родителей подростка привлекли к ответственности Фото:

В Челябинске стали известны подробности нападений 14-летнего подростка из семьи мигрантов на 11-летнюю девочку-соседку. Об этом сообщили в организации «Русская община».

«Многодетная мама оказалась соседкой семейства из Средней Азии. Агрессивный 14-летний подросток из этой семьи постоянно обижает одну из ее дочерей, психологически давит на нее, оскорбляет ее семью и открыто угрожает ей ножом и электрошокером», — уточнили в организации.

Мама девочки сообщила, что подросток брызнул в лицо ее дочери газом из перцового баллончика. Девочке понадобилась медпомощь. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, правоохранительные органы уже привлекли родителей подростка по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей). В последнее время семья мигрантов больше не появляется в этом дворе.

Ранее стало известно, что глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на 14-летнего мигранта, который издевается над 11-летней соседкой в Челябинске. Следственными органами регионального СК России проводится проверка.

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В Челябинске стали известны подробности нападений 14-летнего подростка из семьи мигрантов на 11-летнюю девочку-соседку. Об этом сообщили в организации «Русская община». «Многодетная мама оказалась соседкой семейства из Средней Азии. Агрессивный 14-летний подросток из этой семьи постоянно обижает одну из ее дочерей, психологически давит на нее, оскорбляет ее семью и открыто угрожает ей ножом и электрошокером», — уточнили в организации. Мама девочки сообщила, что подросток брызнул в лицо ее дочери газом из перцового баллончика. Девочке понадобилась медпомощь. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, правоохранительные органы уже привлекли родителей подростка по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей). В последнее время семья мигрантов больше не появляется в этом дворе. Ранее стало известно, что глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на 14-летнего мигранта, который издевается над 11-летней соседкой в Челябинске. Следственными органами регионального СК России проводится проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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