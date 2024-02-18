В Челябинске раскрыли подробности нападений мигранта-подростка на девочку

Родителей подростка привлекли к ответственности Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске стали известны подробности нападений 14-летнего подростка из семьи мигрантов на 11-летнюю девочку-соседку. Об этом сообщили в организации «Русская община».

«Многодетная мама оказалась соседкой семейства из Средней Азии. Агрессивный 14-летний подросток из этой семьи постоянно обижает одну из ее дочерей, психологически давит на нее, оскорбляет ее семью и открыто угрожает ей ножом и электрошокером», — уточнили в организации.

Мама девочки сообщила, что подросток брызнул в лицо ее дочери газом из перцового баллончика. Девочке понадобилась медпомощь. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, правоохранительные органы уже привлекли родителей подростка по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей). В последнее время семья мигрантов больше не появляется в этом дворе.

Ранее стало известно, что глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на 14-летнего мигранта, который издевается над 11-летней соседкой в Челябинске. Следственными органами регионального СК России проводится проверка.