В Перми десятки домов на весь день останутся без электричества

Отключение электроэнергии запланировано на 20 февраля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Кировском районе Перми 20 февраля десятки домов отключат от электроснабжения. Информация размещена в паблике администрации района в соцсети «ВКонтакте». По информации местных властей, отключения запланированы на улицах Сокольской, Адмирала Ушакова, Каляева и Боцманском переулке.

«20 февраля с 08:00 ч. до 18:00 ч. пройдет отключение электроэнергии», — указано в группе. Без электроснабжения будут дома по следующим адресам:

Сокольская 134, 136, 138*140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 159*160, 161*162, 164, 166, 168*170;

Боцманский пер. 1, 2, 4, 6, 8, 9;

А. Ушакова, 44;

Каляева 42, 45, 47, 49, 51, 53, 63*76*78*80*82а*84*139, уч. 142*:191*192.

О причинах отключения электроэнергии не сообщается. В администрации района рекомендуют жителям уточнять информацию в пермском филиале ПАО «РОССЕТИ Урал».