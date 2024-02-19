Челябинский миллиардер Рыбаков продавал мороженое на вокзале в Москве

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Миллиардер Игорь Рыбаков на вручении своей премии «Учитель – сердце школы». Магнитогорск, рыбаков игорь, миллиардер
Бизнес-империя Игоря Рыбакова началась на Белорусском вокзале Фото:

Миллиардер из Магнитогорска (Челябинская область) Игорь Рыбаков в начале своего предпринимательского пути продавал мороженое на Белорусском вокзале в Москве. Об этом этапе своей жизни он написал в telegram-канале, отметив, что успех к нему пришел не сразу, но неудачи подтолкнули к следующим действиям.

«Как начался мой путь в предпринимательстве? Я продавал мороженое на Белорусском вокзале. Недолго. Нас быстро выгнали. Это был первый предпринимательский опыт», — написал Рыбаков в своем telegram-канале.

По его словам, после было множество других попыток влиться в бизнес. Но все они заканчивались провалом. «Но предпринимательский азарт от этого не потух. Напротив, желание преуспеть только разгоралось», — отметил миллиардер.

Рыбаков занимает в рейтинге Forbes 84 место. На сегодняшний день его состояние оценивается в 1 млрд 400 млн долларов.

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Миллиардер из Магнитогорска (Челябинская область) Игорь Рыбаков в начале своего предпринимательского пути продавал мороженое на Белорусском вокзале в Москве. Об этом этапе своей жизни он написал в telegram-канале, отметив, что успех к нему пришел не сразу, но неудачи подтолкнули к следующим действиям. «Как начался мой путь в предпринимательстве? Я продавал мороженое на Белорусском вокзале. Недолго. Нас быстро выгнали. Это был первый предпринимательский опыт», — написал Рыбаков в своем telegram-канале. По его словам, после было множество других попыток влиться в бизнес. Но все они заканчивались провалом. «Но предпринимательский азарт от этого не потух. Напротив, желание преуспеть только разгоралось», — отметил миллиардер. Рыбаков занимает в рейтинге Forbes 84 место. На сегодняшний день его состояние оценивается в 1 млрд 400 млн долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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