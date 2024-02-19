В Челябинске разыскивают родственников мужчины, замерзшего на теплотрассе

В Челябинске разыскивают родственников мужчины, который 19 февраля замерз на теплотрассе во дворе дома №9 по Копейскому шоссе. Очевидец рассказал URA.RU, что накануне вызывал ему скорую помощь, но тот от госпитализации отказался.
«В воскресенье, 18 февраля, гулял с собакой, он спал. Вечером проснулся и сказал, что ему плохо, я вызвал ему скорую помощь, хотя мужчина был против. От осмотра и госпитализации он отказался. Сегодня с утра был уже мертв», — рассказал URA.RU Александр А.
Очевидец уточнил, что мужчина попросил его сходить в магазин за алкоголем, но он не пошел. Сейчас в соцсетях разыскивают родственников погибшего. На вид ему около 30-40 лет.
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