В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 30-летняя женщина за рулем ВАЗ-2114 выехала на железнодорожный переезд на улице Вагульская, 55/а на красный сигнал светофора и попала под поезд. С места аварии ее госпитализировали с переломом ребер, рассказали URA.RU в региональном управлении ГИБДД.
«По предварительным данным, водитель ВАЗ-2114 совершила выезд на железнодорожный переезд на запрещающий красный сигнал светофора и проигнорировала звуковое оповещение, вследствие чего допустила столкновение с тепловозом. В результате ДТП автоледи с переломом ребер доставлена в больницу. Машинист тепловоза в аварии не пострадал», — рассказали в ведомстве.
Машина получила серьезные механические повреждения. По факту инспекторы ДТП ведут проверку.
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