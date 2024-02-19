В Нижнем Тагиле поезд снес легковушку с женщиной за рулем. Видео

19 февраля 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел на переезде по улице Вагульская, 55/а Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 30-летняя женщина за рулем ВАЗ-2114 выехала на железнодорожный переезд на улице Вагульская, 55/а на красный сигнал светофора и попала под поезд. С места аварии ее госпитализировали с переломом ребер, рассказали URA.RU в региональном управлении ГИБДД. «По предварительным данным, водитель ВАЗ-2114 совершила выезд на железнодорожный переезд на запрещающий красный сигнал светофора и проигнорировала звуковое оповещение, вследствие чего допустила столкновение с тепловозом. В результате ДТП автоледи с переломом ребер доставлена в больницу. Машинист тепловоза в аварии не пострадал», — рассказали в ведомстве. Машина получила серьезные механические повреждения. По факту инспекторы ДТП ведут проверку. Фото: telegram-канал ГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 30-летняя женщина за рулем ВАЗ-2114 выехала на железнодорожный переезд на улице Вагульская, 55/а на красный сигнал светофора и попала под поезд. С места аварии ее госпитализировали с переломом ребер, рассказали URA.RU в региональном управлении ГИБДД. «По предварительным данным, водитель ВАЗ-2114 совершила выезд на железнодорожный переезд на запрещающий красный сигнал светофора и проигнорировала звуковое оповещение, вследствие чего допустила столкновение с тепловозом. В результате ДТП автоледи с переломом ребер доставлена в больницу. Машинист тепловоза в аварии не пострадал», — рассказали в ведомстве. Машина получила серьезные механические повреждения. По факту инспекторы ДТП ведут проверку.