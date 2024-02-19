В Нижнем Тагиле поезд снес легковушку с женщиной за рулем. Видео

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Железнодорожный вокзал. Курган, зима, электропоезд, поезд ржд
Инцидент произошел на переезде по улице Вагульская, 55/а Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 30-летняя женщина за рулем ВАЗ-2114 выехала на железнодорожный переезд на улице Вагульская, 55/а на красный сигнал светофора и попала под поезд. С места аварии ее госпитализировали с переломом ребер, рассказали URA.RU в региональном управлении ГИБДД.

«По предварительным данным, водитель ВАЗ-2114 совершила выезд на железнодорожный переезд на запрещающий красный сигнал светофора и проигнорировала звуковое оповещение, вследствие чего допустила столкновение с тепловозом. В результате ДТП автоледи с переломом ребер доставлена в больницу. Машинист тепловоза в аварии не пострадал», — рассказали в ведомстве.

Машина получила серьезные механические повреждения. По факту инспекторы ДТП ведут проверку.

Фото:

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 30-летняя женщина за рулем ВАЗ-2114 выехала на железнодорожный переезд на улице Вагульская, 55/а на красный сигнал светофора и попала под поезд. С места аварии ее госпитализировали с переломом ребер, рассказали URA.RU в региональном управлении ГИБДД. «По предварительным данным, водитель ВАЗ-2114 совершила выезд на железнодорожный переезд на запрещающий красный сигнал светофора и проигнорировала звуковое оповещение, вследствие чего допустила столкновение с тепловозом. В результате ДТП автоледи с переломом ребер доставлена в больницу. Машинист тепловоза в аварии не пострадал», — рассказали в ведомстве. Машина получила серьезные механические повреждения. По факту инспекторы ДТП ведут проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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