Что известно о пострадавших спустя две недели после пожара на газопроводе в Пермском крае

Двое пострадавших на пожаре в Куеде лечатся в московском Центре Склифосовского

20 февраля 2024 в 23:16 Размер текста - 17 +

Состояние пострадавших в ЧП жителей Прикамья оценивается как удовлетворительное Фото: Анна Майорова © URA.RU Два человека, пострадавшие при пожаре на ветке газопровода в Куеде (Пермский край), продолжают лечение в столичном Центре им. Склифосовского. Еще трое — находятся в Перми. Об этом сообщила пресс-служба минздрава региона. «После ЧП в Пермском крае двое продолжают лечение в Центре им. Склифосовского. Три других пациента лечатся в условиях стационара в Перми» — специалистов ведомства цитирует «Новый компаньон». В результате разгерметизации на магистральном газопроводе в Прикамье 8 февраля возник пожар. Пламя перекинулось на близлежащие строения, уничтожив несколько домов. При этом пострадали восемь человек. Двоих пациентов с ожогами доставили спецбортом в Москву.

Два человека, пострадавшие при пожаре на ветке газопровода в Куеде (Пермский край), продолжают лечение в столичном Центре им. Склифосовского. Еще трое — находятся в Перми. Об этом сообщила пресс-служба минздрава региона. «После ЧП в Пермском крае двое продолжают лечение в Центре им. Склифосовского. Три других пациента лечатся в условиях стационара в Перми» — специалистов ведомства цитирует «Новый компаньон». В результате разгерметизации на магистральном газопроводе в Прикамье 8 февраля возник пожар. Пламя перекинулось на близлежащие строения, уничтожив несколько домов. При этом пострадали восемь человек. Двоих пациентов с ожогами доставили спецбортом в Москву.