Что известно о пострадавших спустя две недели после пожара на газопроводе в Пермском крае

Двое пострадавших на пожаре в Куеде лечатся в московском Центре Склифосовского
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Состояние пострадавших в ЧП жителей Прикамья оценивается как удовлетворительное Фото:

Два человека, пострадавшие при пожаре на ветке газопровода в Куеде (Пермский край), продолжают лечение в столичном Центре им. Склифосовского. Еще трое — находятся в Перми. Об этом сообщила пресс-служба минздрава региона.

«После ЧП в Пермском крае двое продолжают лечение в Центре им. Склифосовского. Три других пациента лечатся в условиях стационара в Перми» — специалистов ведомства цитирует «Новый компаньон».

В результате разгерметизации на магистральном газопроводе в Прикамье 8 февраля возник пожар. Пламя перекинулось на близлежащие строения, уничтожив несколько домов. При этом пострадали восемь человек. Двоих пациентов с ожогами доставили спецбортом в Москву.

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Два человека, пострадавшие при пожаре на ветке газопровода в Куеде (Пермский край), продолжают лечение в столичном Центре им. Склифосовского. Еще трое — находятся в Перми. Об этом сообщила пресс-служба минздрава региона. «После ЧП в Пермском крае двое продолжают лечение в Центре им. Склифосовского. Три других пациента лечатся в условиях стационара в Перми» — специалистов ведомства цитирует «Новый компаньон». В результате разгерметизации на магистральном газопроводе в Прикамье 8 февраля возник пожар. Пламя перекинулось на близлежащие строения, уничтожив несколько домов. При этом пострадали восемь человек. Двоих пациентов с ожогами доставили спецбортом в Москву.
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© Служба новостей «URA.RU»
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