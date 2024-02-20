Происшествия 112: самолет FlayDubai готовится к аварийной посадке в Пулково 21 февраля 2024 в 01:51 Размер текста - 17 + У воздушного судна рассинхронизация закрылков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пассажирский самолет авиакомпании FlayDubai готовится к аварийной посадке в Санкт-Петербурге. Воздушное судно примет аэропорт Пулково. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Пассажирский самолет авиакомпании FlayDubai готовится к аварийной посадке в аэропорту Пулково» — передает 112. Уточняется, что причиной экстренно посадки является рассинхронизация закрылков у воздушного судна. Обновлено в 00:55 (мск): URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Пассажирский самолет авиакомпании FlayDubai готовится к аварийной посадке в Санкт-Петербурге. Воздушное судно примет аэропорт Пулково. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Пассажирский самолет авиакомпании FlayDubai готовится к аварийной посадке в аэропорту Пулково» — передает 112. Уточняется, что причиной экстренно посадки является рассинхронизация закрылков у воздушного судна. Обновлено в 00:55 (мск): URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям