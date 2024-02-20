20 февраля 2024

112: самолет FlayDubai готовится к аварийной посадке в Пулково

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, аэрофлот, самолет
У воздушного судна рассинхронизация закрылков Фото:

Пассажирский самолет авиакомпании FlayDubai готовится к аварийной посадке в Санкт-Петербурге. Воздушное судно примет аэропорт Пулково. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Пассажирский самолет авиакомпании FlayDubai готовится к аварийной посадке в аэропорту Пулково» — передает 112. Уточняется, что причиной экстренно посадки является рассинхронизация закрылков у воздушного судна.

Обновлено в 00:55 (мск): URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.

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Пассажирский самолет авиакомпании FlayDubai готовится к аварийной посадке в Санкт-Петербурге. Воздушное судно примет аэропорт Пулково. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Пассажирский самолет авиакомпании FlayDubai готовится к аварийной посадке в аэропорту Пулково» — передает 112. Уточняется, что причиной экстренно посадки является рассинхронизация закрылков у воздушного судна. Обновлено в 00:55 (мск): URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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