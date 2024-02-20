112: самолет FlayDubai готовится к аварийной посадке в Пулково

У воздушного судна рассинхронизация закрылков
Пассажирский самолет авиакомпании FlayDubai готовится к аварийной посадке в Санкт-Петербурге. Воздушное судно примет аэропорт Пулково. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«Пассажирский самолет авиакомпании FlayDubai готовится к аварийной посадке в аэропорту Пулково» — передает 112. Уточняется, что причиной экстренно посадки является рассинхронизация закрылков у воздушного судна.
Обновлено в 00:55 (мск): URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
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