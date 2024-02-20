Свердловчанка рассказала, как ее дочь стояла на коленях в углу из-за «учителя в погонах»

Свердловской студентке нужна помощь психолога после стояния в углу на коленях

21 февраля 2024 в 13:29 Размер текста - 17 +

Девушке было унизительно и больно перенести наказание от педагога (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Студентке техникума торговли и сервиса в Каменске-Уральском (Свердловская область) было унизительно и больно стоять на коленях в углу, выполняя приказ педагога-полицейского Ивана Корсака. Девушка и ее семья тяжело переживают случившееся, дочери понадобится помощь психолога. Об этом URA.RU рассказала ее мама Наталья. «Дочь пришла домой понурая и замкнутая. На расспросы ответила: „Смотри, мама, что сегодня было“, и показала видео. Ей все это было унизительно и очень больно. У дочери с детства диагностирован ревматоидный артрит, и ей тяжело вставать на колени. Педагог об этом знал, она ему говорила, когда он с оружием заставлял приседать. Да и в тот день говорила, что ей больно, но он заставил», — сказала Наталья и заплакала. По ее словам, улыбка, которую можно заметить на лице дочери, является защитной реакцией. «Она девочка эмоционально очень сильная и неконфликтная, растет в полной любви и гармонии. Она не знала, как этому противостоять, ведь ее ставил на колени мужик в форме и с оружием. Я ей сказала: „Я всегда с тобой, я всегда за тебя!“ и решила, что буду защищать интересы дочери», — продолжает женщина. Преподаватель техникума Иван Корсак — действующий сотрудник дежурной части отдела полиции Каменска-Уральского — наказал 17-летнюю студентку за то, что та засмеялась на занятии. Мужчина заставил девушку перед всей группой встать на колени в угол. Этот момент ребята сняли на видео. «Думаю, дочери в будущем понадобится помощь психолога. Не хочу, чтобы этот момент где-то позже проявился. Не хочу, чтобы она считала это нормой», — сказала Наталья. Вместе с юристом Сергеем Барсуковым она написала заявления в прокуратуру, следственный комитет и полицию. Идет проверка. Как заявлял руководитель пресс-службы свердловского управления МВД Валерий Горелых, если вина преподавателя подтвердится, он понесет наказание. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Студентке техникума торговли и сервиса в Каменске-Уральском (Свердловская область) было унизительно и больно стоять на коленях в углу, выполняя приказ педагога-полицейского Ивана Корсака. Девушка и ее семья тяжело переживают случившееся, дочери понадобится помощь психолога. Об этом URA.RU рассказала ее мама Наталья. «Дочь пришла домой понурая и замкнутая. На расспросы ответила: „Смотри, мама, что сегодня было“, и показала видео. Ей все это было унизительно и очень больно. У дочери с детства диагностирован ревматоидный артрит, и ей тяжело вставать на колени. Педагог об этом знал, она ему говорила, когда он с оружием заставлял приседать. Да и в тот день говорила, что ей больно, но он заставил», — сказала Наталья и заплакала. По ее словам, улыбка, которую можно заметить на лице дочери, является защитной реакцией. «Она девочка эмоционально очень сильная и неконфликтная, растет в полной любви и гармонии. Она не знала, как этому противостоять, ведь ее ставил на колени мужик в форме и с оружием. Я ей сказала: „Я всегда с тобой, я всегда за тебя!“ и решила, что буду защищать интересы дочери», — продолжает женщина. Преподаватель техникума Иван Корсак — действующий сотрудник дежурной части отдела полиции Каменска-Уральского — наказал 17-летнюю студентку за то, что та засмеялась на занятии. Мужчина заставил девушку перед всей группой встать на колени в угол. Этот момент ребята сняли на видео. «Думаю, дочери в будущем понадобится помощь психолога. Не хочу, чтобы этот момент где-то позже проявился. Не хочу, чтобы она считала это нормой», — сказала Наталья. Вместе с юристом Сергеем Барсуковым она написала заявления в прокуратуру, следственный комитет и полицию. Идет проверка. Как заявлял руководитель пресс-службы свердловского управления МВД Валерий Горелых, если вина преподавателя подтвердится, он понесет наказание.