Чем удивляют свердловских топ-чиновников на 23 февраля

Замам Куйвашева и министрам дарят квадрокоптеры, наборы из шоколада и лопаты

23 февраля 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

Членов свердловского правительства, в отличие от депутатов, не поздравляют централизованно Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутаты гордумы Екатеринбурга получили ко Дню защитника Отечества железные подковы, депутаты заксобрания — ручки и термокружки, а членов правительства вот так централизованно не поздравляют. Но это не значит, что они без подарков. URA.RU опросило министров, замов губернатора и мэра Екатеринбурга Алексея Орлова и выяснило, чем их удивляли в этом году и в предыдущие. Список получился необычный. Курирующий цифровой и инвестиционный блоки замгубернатора Дмитрий Ионин вспомнил, как в 2019 году ему подарили квадрокоптер (для съемок) и игровую приставку «Сега». Причем если первый презент — попадание в тогдашний тренд, то второй уже давно является большим раритетом. Другой замгубернатора Алексей Кузнецов — по совместительству глава мингосимущества — назвал сертификат в «Гиперболу» (на сумму, конечно, укладывающуюся в установленные законом рамки). А у первого замгубернатора Алексея Шмыкова — фактически премьера правительства — все, как у большинства мужчин: носки и дезодоранты. Алексей Кузнецов в армии. На фото ему 19 лет Фото: личный архив Алексея Кузнецова «Силовому» замгубернатора Азату Салихову коллектив преподнес набор из воблы, чеснока и горбушки черного хлеба, сделанный из… шоколада (фото прилагается). Министр общественной безопасности Александр Кудрявцев скромно обозначил, что лучшие подарки к празднику для него — любовь и уважение. А политический вице-губернатор Олег Чемезов и вовсе «старается избегать подарков». Набор, врученный Азату Салихову Фото предоставлено Азатом Салиховым Глава областного минЖКХ Николай Смирнов со смехом вспомнил, как однажды ему подарили набор для экстремальных выездов на устранение аварий. Внутри — сухпаек, фонарик и ручная лопата. Обладателем лопаты когда-то стал и его коллега, министр природы Денис Мамонтов. Причем не простой, а сделанной из титана «ВСМПО — Ависма». Алексей Орлов — член правительства без портфеля — рассказал, что на этой неделе получил от бизнесмена Андрея Симановского («Сима-ленд») тубус в виде гранатомета. Правда, на вопрос о самом необычном подарке он отвечал до того, как вице-мэры Екатеринбурга Марина Фадеева и Екатерина Сибирцева повели коллег-мужчин на киберарену стрелять в VR-очках. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты гордумы Екатеринбурга получили ко Дню защитника Отечества железные подковы, депутаты заксобрания — ручки и термокружки, а членов правительства вот так централизованно не поздравляют. Но это не значит, что они без подарков. URA.RU опросило министров, замов губернатора и мэра Екатеринбурга Алексея Орлова и выяснило, чем их удивляли в этом году и в предыдущие. Список получился необычный. Курирующий цифровой и инвестиционный блоки замгубернатора Дмитрий Ионин вспомнил, как в 2019 году ему подарили квадрокоптер (для съемок) и игровую приставку «Сега». Причем если первый презент — попадание в тогдашний тренд, то второй уже давно является большим раритетом. Другой замгубернатора Алексей Кузнецов — по совместительству глава мингосимущества — назвал сертификат в «Гиперболу» (на сумму, конечно, укладывающуюся в установленные законом рамки). А у первого замгубернатора Алексея Шмыкова — фактически премьера правительства — все, как у большинства мужчин: носки и дезодоранты. «Силовому» замгубернатора Азату Салихову коллектив преподнес набор из воблы, чеснока и горбушки черного хлеба, сделанный из… шоколада (фото прилагается). Министр общественной безопасности Александр Кудрявцев скромно обозначил, что лучшие подарки к празднику для него — любовь и уважение. А политический вице-губернатор Олег Чемезов и вовсе «старается избегать подарков». Глава областного минЖКХ Николай Смирнов со смехом вспомнил, как однажды ему подарили набор для экстремальных выездов на устранение аварий. Внутри — сухпаек, фонарик и ручная лопата. Обладателем лопаты когда-то стал и его коллега, министр природы Денис Мамонтов. Причем не простой, а сделанной из титана «ВСМПО — Ависма». Алексей Орлов — член правительства без портфеля — рассказал, что на этой неделе получил от бизнесмена Андрея Симановского («Сима-ленд») тубус в виде гранатомета. Правда, на вопрос о самом необычном подарке он отвечал до того, как вице-мэры Екатеринбурга Марина Фадеева и Екатерина Сибирцева повели коллег-мужчин на киберарену стрелять в VR-очках.