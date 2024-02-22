22 февраля 2024

Фотографии челябинской студентки опубликовали в иностранном журнале 6X Magazine. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, пресса, журнал, книга
Девушка решила отправить свои фотографии в иностранный журнал Фото:

Фотографии студентки факультета журналистики Челябинского государственного университета Виктории Щелчковой опубликовали в иностранном модном журнале 6X Magazine. Издание распространяется в США, Франции, Филиппинах и Индии, сообщает пресс-служба вуза.

«Первокурсница Виктория Щелчкова под творческим псевдонимом Gryoza отправила в редакцию осеннюю фотосессию… Фотографии опубликовали в иностранном модном журнале 6X Magazine», — уточняет пресс-служба вуза в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Издание распространяется в США, Франции, Филиппинах и Индии.

Со слов самой Виктории, фотография — ее хобби. Раз в год она проводит фотосессии в городе. На этот раз моделью стала также студентка ЧелГУ Олеся Букреева. Виктория решила отправить фотографии в модный журнал и ее работу одобрили. «Это даже замотивировало работать дальше, теперь я точно хочу продолжать заниматься фотографией и показывать свои работы изданиям», — рассказала Виктория.

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Фотографии студентки факультета журналистики Челябинского государственного университета Виктории Щелчковой опубликовали в иностранном модном журнале 6X Magazine. Издание распространяется в США, Франции, Филиппинах и Индии, сообщает пресс-служба вуза. «Первокурсница Виктория Щелчкова под творческим псевдонимом Gryoza отправила в редакцию осеннюю фотосессию… Фотографии опубликовали в иностранном модном журнале 6X Magazine», — уточняет пресс-служба вуза в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Издание распространяется в США, Франции, Филиппинах и Индии. Со слов самой Виктории, фотография — ее хобби. Раз в год она проводит фотосессии в городе. На этот раз моделью стала также студентка ЧелГУ Олеся Букреева. Виктория решила отправить фотографии в модный журнал и ее работу одобрили. «Это даже замотивировало работать дальше, теперь я точно хочу продолжать заниматься фотографией и показывать свои работы изданиям», — рассказала Виктория.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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