Фотографии челябинской студентки опубликовали в иностранном журнале 6X Magazine. Фото

23 февраля 2024 в 20:55 Размер текста - 17 +

Девушка решила отправить свои фотографии в иностранный журнал Фото: Игорь Пантин © URA.RU Фотографии студентки факультета журналистики Челябинского государственного университета Виктории Щелчковой опубликовали в иностранном модном журнале 6X Magazine. Издание распространяется в США, Франции, Филиппинах и Индии, сообщает пресс-служба вуза. «Первокурсница Виктория Щелчкова под творческим псевдонимом Gryoza отправила в редакцию осеннюю фотосессию… Фотографии опубликовали в иностранном модном журнале 6X Magazine», — уточняет пресс-служба вуза в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Издание распространяется в США, Франции, Филиппинах и Индии. Со слов самой Виктории, фотография — ее хобби. Раз в год она проводит фотосессии в городе. На этот раз моделью стала также студентка ЧелГУ Олеся Букреева. Виктория решила отправить фотографии в модный журнал и ее работу одобрили. «Это даже замотивировало работать дальше, теперь я точно хочу продолжать заниматься фотографией и показывать свои работы изданиям», — рассказала Виктория. Фотосессию в Челябинске девушки проводили в октябре Фото с группы Журфак ЧелГУ в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/wall-768543_27674)

Фотографии студентки факультета журналистики Челябинского государственного университета Виктории Щелчковой опубликовали в иностранном модном журнале 6X Magazine. Издание распространяется в США, Франции, Филиппинах и Индии, сообщает пресс-служба вуза. «Первокурсница Виктория Щелчкова под творческим псевдонимом Gryoza отправила в редакцию осеннюю фотосессию… Фотографии опубликовали в иностранном модном журнале 6X Magazine», — уточняет пресс-служба вуза в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Издание распространяется в США, Франции, Филиппинах и Индии. Со слов самой Виктории, фотография — ее хобби. Раз в год она проводит фотосессии в городе. На этот раз моделью стала также студентка ЧелГУ Олеся Букреева. Виктория решила отправить фотографии в модный журнал и ее работу одобрили. «Это даже замотивировало работать дальше, теперь я точно хочу продолжать заниматься фотографией и показывать свои работы изданиям», — рассказала Виктория.