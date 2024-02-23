Mash: из Дома офицеров в Екатеринбурге пропали редкие ордена

В самом Доме офицеров опровергают пропажу орденов и медалей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из хранилища окружного Дома офицеров (ОДО) в Екатеринбурге якобы пропали редкие ордена и медали. Это якобы обнаружили во время проверки, которую силовики якобы устроили после того, как выяснилось, что в конце 2023 года на территории ОДО состоялись два мероприятия с элементами БДСМ. При этом в самом Доме офицеров пропажу категорически отрицают.

«Нашумевшая кинки-вечеринка в Екатеринбурге помогла обнаружить пропажу редких медалей и орденов ВОВ, хранившихся в местном Доме офицеров. <…> Недостаче скоро два года — сотрудники музея ее просто скрывали. Во всем признаться им пришлось после визита силовиков. Сейчас в архивах не хватает нескольких десятков исторических наград. Хотя документы на них есть. Ущерб подсчитывают, но, по оценке коллекционеров, медали стоят десятки тысяч рублей», — пишет telegram-канал Mash.

Источник URA.RU в Доме офицеров заявил, что «информация не соответствует действительности». «Во-первых, никаких вопросов сотрудники специальных служб руководству ОДО по этому поводу не задавали. Во-вторых, новый хранитель музея — подполковник в отставке Валерий Артемьев (назначен несколько недель назад — прим. ред.), — который как раз сейчас проводит аудит, ни о каких недостачах не сообщал. В-третьих, два или два с половиной года назад в музее ОДО проходила серьезная проверка Росохранкультуры, были претензии по режиму хранения отдельных предметов, но не по их количеству», — описал ситуацию собеседник. По его предположению, публикация о пропаже может быть элементом информационной кампании, имеющей целью сместить действующее руководство Дома офицеров.

О том, что в конце 2023 года в библиотеке ОДО прошли как минимум два мероприятия с элементами БДСМ, стало известно 19 февраля. Предполагаемый виновный — методист учреждения Георгий Подкорытов — уже уволен. Хотя сам он говорит, что не принимал единоличных решений.

На фоне скандала генералитет ЦВО вечером 22 февраля посетил праздничное мероприятие в ОДО . Участники расценили это как аппаратный сигнал, что громких отставок не будет.