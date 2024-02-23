23 февраля 2024

Генералы и племянник Путина приехали в Дом офицеров ЦВО, попавший в скандал. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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За сутки до мероприятия Роман Путин свой визит в Дом офицеров отменял
За сутки до мероприятия Роман Путин свой визит в Дом офицеров отменял Фото:

Руководство окружного Дома офицеров (ОДО) в Екатеринбурге получило важный аппаратный сигнал на фоне разразившегося БДСМ-скандала: на площадку пришли первые лица Центрального военного округа. Был и двоюродный племянник президента РФ Роман Путин, следует из отчета, опубликованного на странице ОДО в соцсети «ВКонтакте» 24 февраля.

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества, прошло вечером 22-го числа. «С поздравительным словом выступили временно исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков (в зале также был врио начальника штаба округа генерал-майор Алексей Линьков — прим. ред.), ветераны Вооруженных сил, представители региональных общественных организаций. Военнослужащим были вручены Георгиевский крест, медали ордена „За заслуги перед Отечеством“, Суворова и Жукова. Кроме того, были вручены ведомственные награды, грамоты и благодарственные письма ветеранам, внесшим значительный вклад в воспитание подрастающего поколения. Военнослужащих поздравил Роман Путин, руководитель Всероссийского комитета поддержки В. В. Путина», — говорится в сообщении.

Интересно, что за сутки до этого события Путин-младший визит в Дом офицеров отменил — по рекомендации департамента внутренней политики региона, сопровождавшего его поездку в Екатеринбург. В ОДО он должен был объявить о создании местного филиала Комитета поддержки Путина, в итоге презентация состоялась в музее «Россия — моя история».

19 февраля стало известно, что в конце 2023 года в библиотеке ОДО прошли как минимум два мероприятия с элементами БДСМ. Предполагаемый виновный — методист учреждения Георгий Подкорытов — уже уволен. Хотя сам он говорит, что не принимал единоличных решений.

На церемонии также вручили ведомственные награды
На церемонии также вручили ведомственные награды
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Руководство окружного Дома офицеров (ОДО) в Екатеринбурге получило важный аппаратный сигнал на фоне разразившегося БДСМ-скандала: на площадку пришли первые лица Центрального военного округа. Был и двоюродный племянник президента РФ Роман Путин, следует из отчета, опубликованного на странице ОДО в соцсети «ВКонтакте» 24 февраля. Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества, прошло вечером 22-го числа. «С поздравительным словом выступили временно исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков (в зале также был врио начальника штаба округа генерал-майор Алексей Линьков — прим. ред.), ветераны Вооруженных сил, представители региональных общественных организаций. Военнослужащим были вручены Георгиевский крест, медали ордена „За заслуги перед Отечеством“, Суворова и Жукова. Кроме того, были вручены ведомственные награды, грамоты и благодарственные письма ветеранам, внесшим значительный вклад в воспитание подрастающего поколения. Военнослужащих поздравил Роман Путин, руководитель Всероссийского комитета поддержки В. В. Путина», — говорится в сообщении. Интересно, что за сутки до этого события Путин-младший визит в Дом офицеров отменил — по рекомендации департамента внутренней политики региона, сопровождавшего его поездку в Екатеринбург. В ОДО он должен был объявить о создании местного филиала Комитета поддержки Путина, в итоге презентация состоялась в музее «Россия — моя история». 19 февраля стало известно, что в конце 2023 года в библиотеке ОДО прошли как минимум два мероприятия с элементами БДСМ. Предполагаемый виновный — методист учреждения Георгий Подкорытов — уже уволен. Хотя сам он говорит, что не принимал единоличных решений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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