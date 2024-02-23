В екатеринбургском Доме офицеров опровергли пропажу советских орденов

В ОДО утверждают, что предыдущие проверки никаких недостач не выявили Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Силовики не обращались к руководству Дома офицеров ЦВО по поводу пропажи редких медалей и орденов времен Великой Отечественной войны, а Росохранкультура ранее не выявляла подобных нарушений. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказали в учреждении, комментируя публикации в Telegram.

«Во-первых, никаких вопросов сотрудники специальных служб руководству ОДО по этому поводу не задавали. Во-вторых, новый хранитель музея — подполковник в отставке Валерий Артемьев (назначен несколько недель назад — прим. ред.), который как раз сейчас проводит аудит, ни о каких недостачах не сообщал. В-третьих, два или два с половиной года назад в музее ОДО проходила серьезная проверка Росохранкультуры, были претензии по режиму хранения отдельных предметов, но не по их количеству», — описал ситуацию собеседник агентства. По его словам, чтобы «окончательно снять все вопросы», в фондах ОДО на следующей неделе проведут еще одну проверку.

О пропаже редких орденов и медалей времен Великой Отечественной войны ранее сообщил telegram-канал Mash. По его данным, это обнаружилось якобы во время недавнего визита силовиков в учреждение — после того, как стало известно, что на его территории в конце 2023 года прошли два мероприятия с элементами БДСМ (предполагаемый виновный, кстати, уже наказан). Пропаже, утверждает Mash, якобы два года.