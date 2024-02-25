Курганских специалистов заманивают в Тюмень зарплатой до 300 тысяч рублей

Тюменская лаборатория набирает зубных техников среди жителей Курганской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, зубы, стоматолог, дантист, лечение зубов, лечение кариеса
Лаборатории требуются зубные техники-керамисты Фото:

Жителям Курганской области предложили работу в Tюменcкой зубoтeхнической лабоpатoрии. При переезде сотрудникам готовы платить до 300 тысяч рублей, указано в описании вакансии.

«Работа для жителей Курганской области с переездом. Tюменcкая лабоpатoрия в поиске зубного техника-керамиста. Зарплата: 80 000 — 300 000 рублей. Размер выплат обсуждается индивидуально с каждым устроенным сотрудником», — написано на портале «Авито.Работа».

От соискателей ждут наличия профильного образования и опыта. Работодатель обещает обеспечить жильем кандидатов и предоставить доступ к новому нeмeцкoму oбоpудовaнию с раcходникaми клаcса люкс.

Ранее курганским стоматологам-ортопедам предлагали выплату до миллиона рублей при переезде в Тюмень. Специалистов завали работать в местную клинику.

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Жителям Курганской области предложили работу в Tюменcкой зубoтeхнической лабоpатoрии. При переезде сотрудникам готовы платить до 300 тысяч рублей, указано в описании вакансии. «Работа для жителей Курганской области с переездом. Tюменcкая лабоpатoрия в поиске зубного техника-керамиста. Зарплата: 80 000 — 300 000 рублей. Размер выплат обсуждается индивидуально с каждым устроенным сотрудником», — написано на портале «Авито.Работа». От соискателей ждут наличия профильного образования и опыта. Работодатель обещает обеспечить жильем кандидатов и предоставить доступ к новому нeмeцкoму oбоpудовaнию с раcходникaми клаcса люкс. Ранее курганским стоматологам-ортопедам предлагали выплату до миллиона рублей при переезде в Тюмень. Специалистов завали работать в местную клинику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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