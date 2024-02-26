Получившая ранение пермячка разместила в Telegram первый пост после погони

26 февраля 2024 в 22:58 Размер текста - 17 +

Водитель преследуемой машины опасно маневрировал, поэтому сотрудник ДПС начал стрелять Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пострадавшая по время преследования полицией пермячка опубликовала в Telegram первое сообщение после произошедшего. В результате инцидента 19 февраля на трассе Болгары — Юго-Камский — Крылово девушка попала в реанимацию с пятью пулевыми ранениями. «Ребята, очень много вас, нет сил писать всем, отвечу позже. Сегодня только из реанимации», — пострадавшую цитирует паблик «Ильинский в online» в соцсети «ВКонтакте». По дынным минздрава Пермского края, девушка продолжает лечение в условиях стационара. Ее состояние оценивается как тяжелое. Полицейский ранил пассажиров автомобиля с пьяным водителем без прав вблизи деревни Петушки под Пермью. Наряд ДПС хотел остановить подозрительную машину без номеров, но злоумышленник попытался оторваться от преследования. Во время погони правоохранитель сделал 30 выстрелов из автомата АКС-74 по автомобилю. В СКР начали проверку по факту инцидента.

Пострадавшая по время преследования полицией пермячка опубликовала в Telegram первое сообщение после произошедшего. В результате инцидента 19 февраля на трассе Болгары — Юго-Камский — Крылово девушка попала в реанимацию с пятью пулевыми ранениями. «Ребята, очень много вас, нет сил писать всем, отвечу позже. Сегодня только из реанимации», — пострадавшую цитирует паблик «Ильинский в online» в соцсети «ВКонтакте». По дынным минздрава Пермского края, девушка продолжает лечение в условиях стационара. Ее состояние оценивается как тяжелое. Полицейский ранил пассажиров автомобиля с пьяным водителем без прав вблизи деревни Петушки под Пермью. Наряд ДПС хотел остановить подозрительную машину без номеров, но злоумышленник попытался оторваться от преследования. Во время погони правоохранитель сделал 30 выстрелов из автомата АКС-74 по автомобилю. В СКР начали проверку по факту инцидента.