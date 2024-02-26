Осмотрщик вагонов Механошин стал депутатом гордумы Перми

Спикер пермской гордумы Дмитрий Малютин вручил депутатское удостоверение осмотрщику вагонов станции «Пермь-Сортировочная» Алексею Механошину. КПРФ решила передать ему мандат депутата, который стал вакантным после досрочного прекращения полномочий критиковавшего СВО Сергея Медведева. Трансляция заседания проходила на сайте гордумы.
«Надеюсь, что вы будете эффективно работать в нашей депутатской команде для нашей Перми, для наших граждан», — отметил Малютин. Механошин также является помощником секретаря крайкома КПРФ, вице-спикера заксобрания Ксении Айтаковой.
Мандат стал вакантным после того, как гордума Перми лишила полномочий Сергея Медведева. Тот в хамской манере раскритиковал СВО. Он уехал из страны, где примкнул к оппозиции.
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