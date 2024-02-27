В Кремле не знают о предполагаемом обмене Навального* за день до его смерти

Песков не знает о договоренности об обмене Навального* на Красикова

27 февраля 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков не знает о планировавшемся обмене Алексея Навального на Вадима Красикова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Навальный* скончался в колонии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает информацией о предполагаемом соглашении между ФРГ и РФ о возможном обмене Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) на осужденного экс-сотрудника ФСБ Вадима Красикова. Обмен заключенных должен был состояться якобы за один день до смерти Навального. «Вчера отвечал, что никакой информацией на этот счет я не располагаю», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Корреспондент URA.RU передает его слова. Ранее Песков отвечал на вопрос об обмене Навального и Красикова в беседе с британской газетой Financial Times. Он отметил, что не в курсе о соглашении Берлина и Москвы. Считается, что Красиков убил в Берлине чеченского боевика Зелимхана Хангошвили, который был соратником террориста Шамиля Басаева. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает информацией о предполагаемом соглашении между ФРГ и РФ о возможном обмене Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) на осужденного экс-сотрудника ФСБ Вадима Красикова. Обмен заключенных должен был состояться якобы за один день до смерти Навального. «Вчера отвечал, что никакой информацией на этот счет я не располагаю», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Корреспондент URA.RU передает его слова. Ранее Песков отвечал на вопрос об обмене Навального и Красикова в беседе с британской газетой Financial Times. Он отметил, что не в курсе о соглашении Берлина и Москвы. Считается, что Красиков убил в Берлине чеченского боевика Зелимхана Хангошвили, который был соратником террориста Шамиля Басаева. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов