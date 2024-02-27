В Кремле не знают о предполагаемом обмене Навального* за день до его смерти

Песков не знает о договоренности об обмене Навального* на Красикова
© Служба новостей «URA.RU»
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Навальный Алексей. Москва, навальный алексей
Дмитрий Песков не знает о планировавшемся обмене Алексея Навального на Вадима Красикова Фото:
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает информацией о предполагаемом соглашении между ФРГ и РФ о возможном обмене Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) на осужденного экс-сотрудника ФСБ Вадима Красикова. Обмен заключенных должен был состояться якобы за один день до смерти Навального.

«Вчера отвечал, что никакой информацией на этот счет я не располагаю», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Корреспондент URA.RU передает его слова.

Ранее Песков отвечал на вопрос об обмене Навального и Красикова в беседе с британской газетой Financial Times. Он отметил, что не в курсе о соглашении Берлина и Москвы. Считается, что Красиков убил в Берлине чеченского боевика Зелимхана Хангошвили, который был соратником террориста Шамиля Басаева.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает информацией о предполагаемом соглашении между ФРГ и РФ о возможном обмене Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) на осужденного экс-сотрудника ФСБ Вадима Красикова. Обмен заключенных должен был состояться якобы за один день до смерти Навального. «Вчера отвечал, что никакой информацией на этот счет я не располагаю», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Корреспондент URA.RU передает его слова. Ранее Песков отвечал на вопрос об обмене Навального и Красикова в беседе с британской газетой Financial Times. Он отметил, что не в курсе о соглашении Берлина и Москвы. Считается, что Красиков убил в Берлине чеченского боевика Зелимхана Хангошвили, который был соратником террориста Шамиля Басаева. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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