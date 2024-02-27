Челябинский перевозчик заплатит 1,2 млн рублей за невыполненные рейсы в Копейск

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Маршрутки. Челябинск., остановка, маршрутка
Перевозчик, обслуживающий маршрут 128, заплатит штраф Фото:

Более 1,2 млн рублей взыскано с ООО «Автотранспортное предприятие 1» за невыполненные по госконтракту автобусные рейсы из Челябинска в Копейск по маршруту 128. Об этом сообщает пресс-служба областного госучреждения «Организатор перевозок Челябинской области». Компания также заплатит штраф за нарушения, допущенные во время перевозок пассажиров.

«Поступило множество жалоб на работу маршрута — игнорировал остановку, в автобусе отсутствовал терминал безналичной оплаты. По итогам проверок перевозчику выставлены штрафы в размере 260 тысяч рублей. Удержана оплата невыполненных рейсов на сумму более 1,2 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Маршрут №128 был переведен на регулируемый тариф с 1 января 2024 года. Автобусы курсируют от автовокзала Копейска до улицы Петра Столыпина в Челябинске. Перевозчик обязался соблюдать условия контракта. В числе условий значится принятие безналичной оплаты через терминалы, но водители требовали наличные деньги. Кроме того, автобусы не всегда выходили на маршруты. Перевозчика обязали установить в салонах терминалы безналичной оплаты.

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Более 1,2 млн рублей взыскано с ООО «Автотранспортное предприятие 1» за невыполненные по госконтракту автобусные рейсы из Челябинска в Копейск по маршруту 128. Об этом сообщает пресс-служба областного госучреждения «Организатор перевозок Челябинской области». Компания также заплатит штраф за нарушения, допущенные во время перевозок пассажиров. «Поступило множество жалоб на работу маршрута — игнорировал остановку, в автобусе отсутствовал терминал безналичной оплаты. По итогам проверок перевозчику выставлены штрафы в размере 260 тысяч рублей. Удержана оплата невыполненных рейсов на сумму более 1,2 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы учреждения. Маршрут №128 был переведен на регулируемый тариф с 1 января 2024 года. Автобусы курсируют от автовокзала Копейска до улицы Петра Столыпина в Челябинске. Перевозчик обязался соблюдать условия контракта. В числе условий значится принятие безналичной оплаты через терминалы, но водители требовали наличные деньги. Кроме того, автобусы не всегда выходили на маршруты. Перевозчика обязали установить в салонах терминалы безналичной оплаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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