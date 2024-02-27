Челябинский перевозчик заплатит 1,2 млн рублей за невыполненные рейсы в Копейск

27 февраля 2024 в 22:12 Размер текста - 17 +

Перевозчик, обслуживающий маршрут 128, заплатит штраф Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Более 1,2 млн рублей взыскано с ООО «Автотранспортное предприятие 1» за невыполненные по госконтракту автобусные рейсы из Челябинска в Копейск по маршруту 128. Об этом сообщает пресс-служба областного госучреждения «Организатор перевозок Челябинской области». Компания также заплатит штраф за нарушения, допущенные во время перевозок пассажиров. «Поступило множество жалоб на работу маршрута — игнорировал остановку, в автобусе отсутствовал терминал безналичной оплаты. По итогам проверок перевозчику выставлены штрафы в размере 260 тысяч рублей. Удержана оплата невыполненных рейсов на сумму более 1,2 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы учреждения. Маршрут №128 был переведен на регулируемый тариф с 1 января 2024 года. Автобусы курсируют от автовокзала Копейска до улицы Петра Столыпина в Челябинске. Перевозчик обязался соблюдать условия контракта. В числе условий значится принятие безналичной оплаты через терминалы, но водители требовали наличные деньги. Кроме того, автобусы не всегда выходили на маршруты. Перевозчика обязали установить в салонах терминалы безналичной оплаты.

Более 1,2 млн рублей взыскано с ООО «Автотранспортное предприятие 1» за невыполненные по госконтракту автобусные рейсы из Челябинска в Копейск по маршруту 128. Об этом сообщает пресс-служба областного госучреждения «Организатор перевозок Челябинской области». Компания также заплатит штраф за нарушения, допущенные во время перевозок пассажиров. «Поступило множество жалоб на работу маршрута — игнорировал остановку, в автобусе отсутствовал терминал безналичной оплаты. По итогам проверок перевозчику выставлены штрафы в размере 260 тысяч рублей. Удержана оплата невыполненных рейсов на сумму более 1,2 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы учреждения. Маршрут №128 был переведен на регулируемый тариф с 1 января 2024 года. Автобусы курсируют от автовокзала Копейска до улицы Петра Столыпина в Челябинске. Перевозчик обязался соблюдать условия контракта. В числе условий значится принятие безналичной оплаты через терминалы, но водители требовали наличные деньги. Кроме того, автобусы не всегда выходили на маршруты. Перевозчика обязали установить в салонах терминалы безналичной оплаты.