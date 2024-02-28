Челябинский губернатор обсудил с силовиками безопасность на выборах президента

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мякуш. Челябинск, кабинки для голосования, топ, избиратели, выборы 2024
Алексей Текслер на заседании антитеррористической комиссии обсудил безопасность на выборах президента Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 28 февраля провел заседание антитеррористической комиссии региона с представителями региональных министерств и ведомств, силовых структур, а также глав муниципалитетов. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, основным вопросом повестки стала антитеррористическая защищенность избирательных участков.

«Через несколько недель произойдет главное общественно-политическое событие в жизни нашей страны — выборы президента Российской Федерации. Сделав выбор, мы определим будущее России. Нужно учитывать попытки враждебных стран организовывать террористическую, диверсионную активность в нашей стране. Они будут пытаться всеми силами дезавуировать выбор нашего народа. Поэтому от нас с вами зависит безопасное проведение выборов», — отметил Текслер.

Помимо безопасности на выборах президента, участники заседания рассмотрели и другие вопросы антитеррористической защищенности в регионе. Речь шла о безопасности на предприятиях горнодобывающей отрасли, охране объектов топливно-энергетического комплекса, итогах антитеррористических учений в Кыштыме и иных актуальных вопросах деятельности антитеррористической комиссии региона.

Выборы президента страны состоятся с 15 по 17 марта. На них зарегистрировались четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Владимир Путин. Президент будет избран сроком на шесть лет.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 28 февраля провел заседание антитеррористической комиссии региона с представителями региональных министерств и ведомств, силовых структур, а также глав муниципалитетов. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, основным вопросом повестки стала антитеррористическая защищенность избирательных участков. «Через несколько недель произойдет главное общественно-политическое событие в жизни нашей страны — выборы президента Российской Федерации. Сделав выбор, мы определим будущее России. Нужно учитывать попытки враждебных стран организовывать террористическую, диверсионную активность в нашей стране. Они будут пытаться всеми силами дезавуировать выбор нашего народа. Поэтому от нас с вами зависит безопасное проведение выборов», — отметил Текслер. Помимо безопасности на выборах президента, участники заседания рассмотрели и другие вопросы антитеррористической защищенности в регионе. Речь шла о безопасности на предприятиях горнодобывающей отрасли, охране объектов топливно-энергетического комплекса, итогах антитеррористических учений в Кыштыме и иных актуальных вопросах деятельности антитеррористической комиссии региона. Выборы президента страны состоятся с 15 по 17 марта. На них зарегистрировались четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Владимир Путин. Президент будет избран сроком на шесть лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...