Челябинский губернатор обсудил с силовиками безопасность на выборах президента

28 февраля 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер на заседании антитеррористической комиссии обсудил безопасность на выборах президента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 28 февраля провел заседание антитеррористической комиссии региона с представителями региональных министерств и ведомств, силовых структур, а также глав муниципалитетов. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, основным вопросом повестки стала антитеррористическая защищенность избирательных участков. «Через несколько недель произойдет главное общественно-политическое событие в жизни нашей страны — выборы президента Российской Федерации. Сделав выбор, мы определим будущее России. Нужно учитывать попытки враждебных стран организовывать террористическую, диверсионную активность в нашей стране. Они будут пытаться всеми силами дезавуировать выбор нашего народа. Поэтому от нас с вами зависит безопасное проведение выборов», — отметил Текслер. Помимо безопасности на выборах президента, участники заседания рассмотрели и другие вопросы антитеррористической защищенности в регионе. Речь шла о безопасности на предприятиях горнодобывающей отрасли, охране объектов топливно-энергетического комплекса, итогах антитеррористических учений в Кыштыме и иных актуальных вопросах деятельности антитеррористической комиссии региона. Выборы президента страны состоятся с 15 по 17 марта. На них зарегистрировались четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Владимир Путин. Президент будет избран сроком на шесть лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 28 февраля провел заседание антитеррористической комиссии региона с представителями региональных министерств и ведомств, силовых структур, а также глав муниципалитетов. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, основным вопросом повестки стала антитеррористическая защищенность избирательных участков. «Через несколько недель произойдет главное общественно-политическое событие в жизни нашей страны — выборы президента Российской Федерации. Сделав выбор, мы определим будущее России. Нужно учитывать попытки враждебных стран организовывать террористическую, диверсионную активность в нашей стране. Они будут пытаться всеми силами дезавуировать выбор нашего народа. Поэтому от нас с вами зависит безопасное проведение выборов», — отметил Текслер. Помимо безопасности на выборах президента, участники заседания рассмотрели и другие вопросы антитеррористической защищенности в регионе. Речь шла о безопасности на предприятиях горнодобывающей отрасли, охране объектов топливно-энергетического комплекса, итогах антитеррористических учений в Кыштыме и иных актуальных вопросах деятельности антитеррористической комиссии региона. Выборы президента страны состоятся с 15 по 17 марта. На них зарегистрировались четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Владимир Путин. Президент будет избран сроком на шесть лет.