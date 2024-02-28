Челябинский губернатор обсудил с силовиками безопасность на выборах президента

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 28 февраля провел заседание антитеррористической комиссии региона с представителями региональных министерств и ведомств, силовых структур, а также глав муниципалитетов. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, основным вопросом повестки стала антитеррористическая защищенность избирательных участков.
«Через несколько недель произойдет главное общественно-политическое событие в жизни нашей страны — выборы президента Российской Федерации. Сделав выбор, мы определим будущее России. Нужно учитывать попытки враждебных стран организовывать террористическую, диверсионную активность в нашей стране. Они будут пытаться всеми силами дезавуировать выбор нашего народа. Поэтому от нас с вами зависит безопасное проведение выборов», — отметил Текслер.
Помимо безопасности на выборах президента, участники заседания рассмотрели и другие вопросы антитеррористической защищенности в регионе. Речь шла о безопасности на предприятиях горнодобывающей отрасли, охране объектов топливно-энергетического комплекса, итогах антитеррористических учений в Кыштыме и иных актуальных вопросах деятельности антитеррористической комиссии региона.
Выборы президента страны состоятся с 15 по 17 марта. На них зарегистрировались четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Владимир Путин. Президент будет избран сроком на шесть лет.
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