Летчик-герой Юсупов приехал на встречу с жителями ХМАО. Фото

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Пресс-конференция с командиром воздушного судна "Уральских авиалиний" A321 Дамиром Юсуповым и старшим бортпроводником Дмитрием Ивлицким. Екатеринбург, юсупов дамир
Летчик-герой Дамир Юсупов приехал на встречу с жителями Урая Фото:

Пилот гражданской авиации Дамир Юсупов, который стал Героем России после того, как посадил самолет на кукурузное поле, встретился с жителями Урая. Об этом сообщила дума ХМАО.

«В Урай с дружеским визитом приехал известный летчик гражданской авиации и Герой России Дамир Юсупов. Гости, а это более 300 человек, узнали из первых уст о подвиге пилота. После встречи все желающие смогли посмотреть киноленту «На солнце, вдоль рядов кукурузы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте думы ХМАО. На встречу с пилотом пришел и депутат Денис Свиридов.

В ноябре 2023 года Юсупов приезжал в Сургут, где не только встретился с жителями города, а и посетил аэродром «Боровая». Пилот также сфотографировался на фоне дома, на котором местные художники изобразили его портрет.

В 2019 году самолет «Уральских авиалиний», которым управлял Дамир Юсупов, совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. Причиной посадки стало возгорание двигателей, в которые попали птицы. За спасение пассажиров летчику было присвоено звание Героя России.

На встречу с пилотом Дамиром Юсуповом в Урае пришел и депутат думы ХМАО Денис Свиридов.
На встречу с пилотом Дамиром Юсуповом в Урае пришел и депутат думы ХМАО Денис Свиридов.
Фото:

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Пилот гражданской авиации Дамир Юсупов, который стал Героем России после того, как посадил самолет на кукурузное поле, встретился с жителями Урая. Об этом сообщила дума ХМАО. «В Урай с дружеским визитом приехал известный летчик гражданской авиации и Герой России Дамир Юсупов. Гости, а это более 300 человек, узнали из первых уст о подвиге пилота. После встречи все желающие смогли посмотреть киноленту «На солнце, вдоль рядов кукурузы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте думы ХМАО. На встречу с пилотом пришел и депутат Денис Свиридов. В ноябре 2023 года Юсупов приезжал в Сургут, где не только встретился с жителями города, а и посетил аэродром «Боровая». Пилот также сфотографировался на фоне дома, на котором местные художники изобразили его портрет. В 2019 году самолет «Уральских авиалиний», которым управлял Дамир Юсупов, совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. Причиной посадки стало возгорание двигателей, в которые попали птицы. За спасение пассажиров летчику было присвоено звание Героя России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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