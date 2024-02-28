Пилот гражданской авиации Дамир Юсупов, который стал Героем России после того, как посадил самолет на кукурузное поле, встретился с жителями Урая. Об этом сообщила дума ХМАО.
«В Урай с дружеским визитом приехал известный летчик гражданской авиации и Герой России Дамир Юсупов. Гости, а это более 300 человек, узнали из первых уст о подвиге пилота. После встречи все желающие смогли посмотреть киноленту «На солнце, вдоль рядов кукурузы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте думы ХМАО. На встречу с пилотом пришел и депутат Денис Свиридов.
В ноябре 2023 года Юсупов приезжал в Сургут, где не только встретился с жителями города, а и посетил аэродром «Боровая». Пилот также сфотографировался на фоне дома, на котором местные художники изобразили его портрет.
В 2019 году самолет «Уральских авиалиний», которым управлял Дамир Юсупов, совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. Причиной посадки стало возгорание двигателей, в которые попали птицы. За спасение пассажиров летчику было присвоено звание Героя России.
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