Летчик-герой Юсупов приехал на встречу с жителями ХМАО. Фото

28 февраля 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Летчик-герой Дамир Юсупов приехал на встречу с жителями Урая Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Пилот гражданской авиации Дамир Юсупов, который стал Героем России после того, как посадил самолет на кукурузное поле, встретился с жителями Урая. Об этом сообщила дума ХМАО. «В Урай с дружеским визитом приехал известный летчик гражданской авиации и Герой России Дамир Юсупов. Гости, а это более 300 человек, узнали из первых уст о подвиге пилота. После встречи все желающие смогли посмотреть киноленту «На солнце, вдоль рядов кукурузы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте думы ХМАО. На встречу с пилотом пришел и депутат Денис Свиридов.



В ноябре 2023 года Юсупов приезжал в Сургут, где не только встретился с жителями города, а и посетил аэродром «Боровая». Пилот также сфотографировался на фоне дома, на котором местные художники изобразили его портрет.



В 2019 году самолет «Уральских авиалиний», которым управлял Дамир Юсупов, совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. Причиной посадки стало возгорание двигателей, в которые попали птицы. За спасение пассажиров летчику было присвоено звание Героя России. На встречу с пилотом Дамиром Юсуповом в Урае пришел и депутат думы ХМАО Денис Свиридов. Фото: сайт Думы ХМАО

Пилот гражданской авиации Дамир Юсупов, который стал Героем России после того, как посадил самолет на кукурузное поле, встретился с жителями Урая. Об этом сообщила дума ХМАО. «В Урай с дружеским визитом приехал известный летчик гражданской авиации и Герой России Дамир Юсупов. Гости, а это более 300 человек, узнали из первых уст о подвиге пилота. После встречи все желающие смогли посмотреть киноленту «На солнце, вдоль рядов кукурузы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте думы ХМАО. На встречу с пилотом пришел и депутат Денис Свиридов. В ноябре 2023 года Юсупов приезжал в Сургут, где не только встретился с жителями города, а и посетил аэродром «Боровая». Пилот также сфотографировался на фоне дома, на котором местные художники изобразили его портрет. В 2019 году самолет «Уральских авиалиний», которым управлял Дамир Юсупов, совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. Причиной посадки стало возгорание двигателей, в которые попали птицы. За спасение пассажиров летчику было присвоено звание Героя России.