В ХМАО грузчика на смерть засыпало мешками с цементом

Сотрудник, ответственный за технику безопасности, свою вину признал Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Пыть-Яхе (ХМАО) во время разгрузки на рабочего рухнули мешки с цементом. В результате ЧП сотрудник скончался, а ответственных за соблюдение техники безопасности отправлен под суд. Об этом сообщается на сайте окружного Управления СК РФ.

«В ночь с 11 на 12 октября 2023 обвиняемый, нарушил правила техники безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ, поручив сотрудникам произвести разгрузочные работы мешков с цементом, при этом предварительно не указав порядок выполнения работ и в последующем не проконтролировав правильность складирования мешков. В результате допущенных нарушений, произошло самопроизвольное падение штабеля с мешками с цементом на работника, который скончался на месте происшествия», — сообщается на сайте ведомства.

Ответственный за соблюдение техники безопасности сотрудник свою вину признал. Следователи завершили расследование и собрали все необходимые доказательства. Дело отправлено на рассмотрение в суд.

В начале февраля в деревне Шапша Ханты-Мансийского района водитель спецтехники на полигоне твердых бытовых отходов случайно задавил коллегу. Мужчина от полученных травм скончался на месте. В следственном комитете ХМАО сообщили, что уголовное дело возбуждено, проводятся следственные действия.