28 февраля 2024

В ХМАО грузчика на смерть засыпало мешками с цементом

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж с затапливаемой территории города Кургана., мешки с цементом, строительный рынок, зона затопления, паводок2017, затапливаемая территория
Сотрудник, ответственный за технику безопасности, свою вину признал Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) во время разгрузки на рабочего рухнули мешки с цементом. В результате ЧП сотрудник скончался, а ответственных за соблюдение техники безопасности отправлен под суд. Об этом сообщается на сайте окружного Управления СК РФ.

«В ночь с 11 на 12 октября 2023 обвиняемый, нарушил правила техники безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ, поручив сотрудникам произвести разгрузочные работы мешков с цементом, при этом предварительно не указав порядок выполнения работ и в последующем не проконтролировав правильность складирования мешков. В результате допущенных нарушений, произошло самопроизвольное падение штабеля с мешками с цементом на работника, который скончался на месте происшествия», — сообщается на сайте ведомства.

Ответственный за соблюдение техники безопасности сотрудник свою вину признал. Следователи завершили расследование и собрали все необходимые доказательства. Дело отправлено на рассмотрение в суд.

В начале февраля в деревне Шапша Ханты-Мансийского района водитель спецтехники на полигоне твердых бытовых отходов случайно задавил коллегу. Мужчина от полученных травм скончался на месте. В следственном комитете ХМАО сообщили, что уголовное дело возбуждено, проводятся следственные действия.

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В Пыть-Яхе (ХМАО) во время разгрузки на рабочего рухнули мешки с цементом. В результате ЧП сотрудник скончался, а ответственных за соблюдение техники безопасности отправлен под суд. Об этом сообщается на сайте окружного Управления СК РФ. «В ночь с 11 на 12 октября 2023 обвиняемый, нарушил правила техники безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ, поручив сотрудникам произвести разгрузочные работы мешков с цементом, при этом предварительно не указав порядок выполнения работ и в последующем не проконтролировав правильность складирования мешков. В результате допущенных нарушений, произошло самопроизвольное падение штабеля с мешками с цементом на работника, который скончался на месте происшествия», — сообщается на сайте ведомства. Ответственный за соблюдение техники безопасности сотрудник свою вину признал. Следователи завершили расследование и собрали все необходимые доказательства. Дело отправлено на рассмотрение в суд. В начале февраля в деревне Шапша Ханты-Мансийского района водитель спецтехники на полигоне твердых бытовых отходов случайно задавил коллегу. Мужчина от полученных травм скончался на месте. В следственном комитете ХМАО сообщили, что уголовное дело возбуждено, проводятся следственные действия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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