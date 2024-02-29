Руководство свердловского «клуба олигархов» покинули четыре человека

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Заседание законодательного собрания СО. Екатеринбург, колесников иван
Иван Колесников вышел из состава СОСПП потому, что переехал в Москву Фото:

Из состава президиума Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП, его неофициально называют «клубом олигархов») вышли четверо участников. Сред них — бывший глава Свердловской железной дороги Иван Колесников и экс-гендиректор «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Осипов. Решение об этом приняли на годовом собрании СОСПП, передает корреспондент URA.RU.

«Изменения в основном связаны со сменой руководства ряда предприятий, членов союза», — объяснил президент СОСПП Дмитрий Пумпянский. Так, помимо Осипова и Колесникова из состава президиума вышли Владимир Болотин — экс-гендиректор «МРСК — Урала» — и предприниматель Владимир Стопкевич. Последний — по собственному желанию.

Вместо них в состав президиума вошли Павел Бурцев (новый глава РЖД), Александр Пятигор (МРСК), Дмитрий Трифонов (ВСМПО-Ависма) и Александр Шамсутдинов (новый председатель совета директоров «Полипластик»).

Годовое собрание СОСПП прошло на площадке УрФУ в Новокольцовском. Вопреки традиции последних лет на ней не было губернатора Евгения Куйвашева и полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева — они находятся в Москве на годовом послании президента Федеральному собранию.

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Из состава президиума Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП, его неофициально называют «клубом олигархов») вышли четверо участников. Сред них — бывший глава Свердловской железной дороги Иван Колесников и экс-гендиректор «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Осипов. Решение об этом приняли на годовом собрании СОСПП, передает корреспондент URA.RU. «Изменения в основном связаны со сменой руководства ряда предприятий, членов союза», — объяснил президент СОСПП Дмитрий Пумпянский. Так, помимо Осипова и Колесникова из состава президиума вышли Владимир Болотин — экс-гендиректор «МРСК — Урала» — и предприниматель Владимир Стопкевич. Последний — по собственному желанию. Вместо них в состав президиума вошли Павел Бурцев (новый глава РЖД), Александр Пятигор (МРСК), Дмитрий Трифонов (ВСМПО-Ависма) и Александр Шамсутдинов (новый председатель совета директоров «Полипластик»). Годовое собрание СОСПП прошло на площадке УрФУ в Новокольцовском. Вопреки традиции последних лет на ней не было губернатора Евгения Куйвашева и полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева — они находятся в Москве на годовом послании президента Федеральному собранию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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