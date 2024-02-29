Полпред Якушев: регионы УрФО включатся в выполнение задач от Путина

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Международный женский форум «Роль женщин в современном мире». Екатеринбург, якушев владимир
Якушев отдельно отметил слова Путина об участниках спецоперации Фото:
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Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

Уральские регионы активно включатся в реализацию задач, которые в своем послании Федеральному собранию обозначил российский президент Владимир Путин. Об этом заявил полпред главы государства в УрФО Владимир Якушев, его слова URA.RU передала пресс-служба окружных властей.

«Все озвученные инициативы направлены на повышение качества жизни людей: поддержку регионов, обеспечение технологического суверенитета страны, уверенного роста и развития экономики. <…> Уверен, регионы УрФО активно включатся в эту работу, а также в реализацию всех обозначенных президентом задач — ресурсы и возможности для этого у нас есть», — сказал Якушев.

Путин отметил, что выполнение планов во многом зависит от бойцов, которые защищают интересы России на спецоперации, напомнил полпред. Сейчас разрабатывается комплекс мер по поддержке участников СВО и их семей. «В частности, [Путин] во время послания анонсировал запуск новой кадровой программы „Время героев“ для бойцов СВО, льготную ипотеку для них и их семей, а также приоритетный порядок при поступлении военнослужащих в высшие учебные заведения на гражданские специальности», — резюмировал Якушев.

Путин огласил послание Федеральному собранию 29 февраля. Программная речь стала рекордной по длительности.

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Уральские регионы активно включатся в реализацию задач, которые в своем послании Федеральному собранию обозначил российский президент Владимир Путин. Об этом заявил полпред главы государства в УрФО Владимир Якушев, его слова URA.RU передала пресс-служба окружных властей. «Все озвученные инициативы направлены на повышение качества жизни людей: поддержку регионов, обеспечение технологического суверенитета страны, уверенного роста и развития экономики. <…> Уверен, регионы УрФО активно включатся в эту работу, а также в реализацию всех обозначенных президентом задач — ресурсы и возможности для этого у нас есть», — сказал Якушев. Путин отметил, что выполнение планов во многом зависит от бойцов, которые защищают интересы России на спецоперации, напомнил полпред. Сейчас разрабатывается комплекс мер по поддержке участников СВО и их семей. «В частности, [Путин] во время послания анонсировал запуск новой кадровой программы „Время героев“ для бойцов СВО, льготную ипотеку для них и их семей, а также приоритетный порядок при поступлении военнослужащих в высшие учебные заведения на гражданские специальности», — резюмировал Якушев. Путин огласил послание Федеральному собранию 29 февраля. Программная речь стала рекордной по длительности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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