Полпред Якушев: регионы УрФО включатся в выполнение задач от Путина

Якушев отдельно отметил слова Путина об участниках спецоперации Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

Уральские регионы активно включатся в реализацию задач, которые в своем послании Федеральному собранию обозначил российский президент Владимир Путин. Об этом заявил полпред главы государства в УрФО Владимир Якушев, его слова URA.RU передала пресс-служба окружных властей.

«Все озвученные инициативы направлены на повышение качества жизни людей: поддержку регионов, обеспечение технологического суверенитета страны, уверенного роста и развития экономики. <…> Уверен, регионы УрФО активно включатся в эту работу, а также в реализацию всех обозначенных президентом задач — ресурсы и возможности для этого у нас есть», — сказал Якушев.

Путин отметил, что выполнение планов во многом зависит от бойцов, которые защищают интересы России на спецоперации, напомнил полпред. Сейчас разрабатывается комплекс мер по поддержке участников СВО и их семей. «В частности, [Путин] во время послания анонсировал запуск новой кадровой программы „Время героев“ для бойцов СВО, льготную ипотеку для них и их семей, а также приоритетный порядок при поступлении военнослужащих в высшие учебные заведения на гражданские специальности», — резюмировал Якушев.

Путин огласил послание Федеральному собранию 29 февраля. Программная речь стала рекордной по длительности.