Слуцкий раскритиковал «драконовские сборы» по утильсбору на авто

29 февраля 2024 в 20:29 Размер текста - 17 +

Необходимо установить переходный период для утильсбора, заявил Леонид Слуцкий Фото: Денис Моргунов © URA.RU Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подверг критике размер утилизационного сбора на автомобили. Политик обратился к правительству с предложением установить переходной период для этого налога. В частности, он предложил освободить от утильсбора растаможенные автомобили в России. «Перед тем, как вводить такие драконовские сборы, нужно было должным образом проинформировать, ознакомить наших автомобилистов с правилами, расценками, а не выбивать из людей деньги по факту покупки», — цитирует слова Слуцкого пресс-служба партии ЛДПР. Он добавил, что необходимо освободить от утильсбора растаможенные автомобили в России. Это инициатива поможет автолюбителям сэкономить значительную сумму денег. Также предложено приостановить сбор утилизационного налога за автомобили, приобретенные до 1 апреля 2024 года в странах ЕАЭС, чтобы снизить финансовое бремя на граждан. По словам Слуцкого, после растаможивания стоимость машины значительно возрастает из-за утилизационного сбора, который часто превышает стоимость автомобиля. Водители из разных регионов России также жалуются на завышенные тарифы и некорректный расчет сбора. Заморозка сбора может облегчить жизнь автолюбителям, которые сталкиваются с трудностями при оформлении машин, отметил глава ЛДПР. В России с 1 августа 2023 года был повышен утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие (LCV), грузовые автомобили и автобусы. Индексация составила от 1,7 до 3,7 раза в зависимости от вида автотехники и объема двигателя. По словам Слуцкого, фраза бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского «Хватит грабить народ!» — также актуальна сегодня, как и 35 лет назад. В данный момент необходимо восстанавливать экономику и помнить, что она является ценной не сама по себе, а потому, что должна служить народу, подчеркнул политик. Нынешний глава ЛДПР также поддержал возврат потерянных россиянами сбережений в 90-е годы. Слуцкий считает, что государство должно вернуть деньги и рассчитаться с долгами перед своими согражданами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подверг критике размер утилизационного сбора на автомобили. Политик обратился к правительству с предложением установить переходной период для этого налога. В частности, он предложил освободить от утильсбора растаможенные автомобили в России. «Перед тем, как вводить такие драконовские сборы, нужно было должным образом проинформировать, ознакомить наших автомобилистов с правилами, расценками, а не выбивать из людей деньги по факту покупки», — цитирует слова Слуцкого пресс-служба партии ЛДПР. Он добавил, что необходимо освободить от утильсбора растаможенные автомобили в России. Это инициатива поможет автолюбителям сэкономить значительную сумму денег. Также предложено приостановить сбор утилизационного налога за автомобили, приобретенные до 1 апреля 2024 года в странах ЕАЭС, чтобы снизить финансовое бремя на граждан. По словам Слуцкого, после растаможивания стоимость машины значительно возрастает из-за утилизационного сбора, который часто превышает стоимость автомобиля. Водители из разных регионов России также жалуются на завышенные тарифы и некорректный расчет сбора. Заморозка сбора может облегчить жизнь автолюбителям, которые сталкиваются с трудностями при оформлении машин, отметил глава ЛДПР. В России с 1 августа 2023 года был повышен утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие (LCV), грузовые автомобили и автобусы. Индексация составила от 1,7 до 3,7 раза в зависимости от вида автотехники и объема двигателя. По словам Слуцкого, фраза бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского «Хватит грабить народ!» — также актуальна сегодня, как и 35 лет назад. В данный момент необходимо восстанавливать экономику и помнить, что она является ценной не сама по себе, а потому, что должна служить народу, подчеркнул политик. Нынешний глава ЛДПР также поддержал возврат потерянных россиянами сбережений в 90-е годы. Слуцкий считает, что государство должно вернуть деньги и рассчитаться с долгами перед своими согражданами.