В Челябинске отменили аниме-концерт симфонического оркестра

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Юбилейный концерт зауральского симфонического оркестра. Областная филармония. Курган 08.11.2013г
На концерте должны были прозвучать композиции из аниме, фильмов и видеоигр Фото:

В Челябинске отменен аниме-концерт симфонического оркестра. Мероприятие было запланировано на 20 апреля, сообщается на официальном сайте зрелищных касс.

«Мероприятие „Anime&Game Symphony“, запланированное на 20 апреля в ДК Железнодорожников, отменено. Приносим извинения за неудобства», — говорится в сообщении. Информация о причинах отмены концерта не указана.

В программе мероприятия должна была быть музыка по мотивам японской культуры. В афише указаны саундтреки из аниме и фильмов, а также видеоигр.

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В Челябинске отменен аниме-концерт симфонического оркестра. Мероприятие было запланировано на 20 апреля, сообщается на официальном сайте зрелищных касс. «Мероприятие „Anime&Game Symphony“, запланированное на 20 апреля в ДК Железнодорожников, отменено. Приносим извинения за неудобства», — говорится в сообщении. Информация о причинах отмены концерта не указана. В программе мероприятия должна была быть музыка по мотивам японской культуры. В афише указаны саундтреки из аниме и фильмов, а также видеоигр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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