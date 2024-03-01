В Челябинске отменили аниме-концерт симфонического оркестра

На концерте должны были прозвучать композиции из аниме, фильмов и видеоигр
В Челябинске отменен аниме-концерт симфонического оркестра. Мероприятие было запланировано на 20 апреля, сообщается на официальном сайте зрелищных касс.
«Мероприятие „Anime&Game Symphony“, запланированное на 20 апреля в ДК Железнодорожников, отменено. Приносим извинения за неудобства», — говорится в сообщении. Информация о причинах отмены концерта не указана.
В программе мероприятия должна была быть музыка по мотивам японской культуры. В афише указаны саундтреки из аниме и фильмов, а также видеоигр.
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