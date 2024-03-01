Губернатор Текслер поздравил челябинскую дзюдоистку с международной победой

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Третий этап Мирового турнира по дзюдо "Большой шлем 2017". Екатеринбург, соревнования, дзюдо, женщины, турнир большой шлем
Челябинская спортсменка за день победила в пяти поединках Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил местную дзюдоистку Сабину Гилязову с победой на международном турнире «Большой шлем» в Ташкенте (Республика Узбекистан). Глава региона поблагодарил спортсменку за то, что она прославила челябинскую школу дзюдо, сообщили URA.RU в правительстве региона.

«Дорогая Сабина, поздравляю с победой! Спасибо, что отстояли спортивную честь Южного Урала, вновь прославили челябинскую школу дзюдо», — передает слова Текслера пресс-служба правительства региона.

На турнире в Ташкенте Гилязова одержала пять побед за день. В финальном поединке соперницей челябинки стала Абиба Абужакынова из Республики Казахстан. Глава региона отметил, что золотая медаль для Гилязовой была долгожданной. Ранее дзюдоистка завоевывала «бронзу», в том числе и на Чемпионате Европы в 2021 году.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил местную дзюдоистку Сабину Гилязову с победой на международном турнире «Большой шлем» в Ташкенте (Республика Узбекистан). Глава региона поблагодарил спортсменку за то, что она прославила челябинскую школу дзюдо, сообщили URA.RU в правительстве региона. «Дорогая Сабина, поздравляю с победой! Спасибо, что отстояли спортивную честь Южного Урала, вновь прославили челябинскую школу дзюдо», — передает слова Текслера пресс-служба правительства региона. На турнире в Ташкенте Гилязова одержала пять побед за день. В финальном поединке соперницей челябинки стала Абиба Абужакынова из Республики Казахстан. Глава региона отметил, что золотая медаль для Гилязовой была долгожданной. Ранее дзюдоистка завоевывала «бронзу», в том числе и на Чемпионате Европы в 2021 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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