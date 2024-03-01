Губернатор Текслер поздравил челябинскую дзюдоистку с международной победой

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил местную дзюдоистку Сабину Гилязову с победой на международном турнире «Большой шлем» в Ташкенте (Республика Узбекистан). Глава региона поблагодарил спортсменку за то, что она прославила челябинскую школу дзюдо, сообщили URA.RU в правительстве региона.
«Дорогая Сабина, поздравляю с победой! Спасибо, что отстояли спортивную честь Южного Урала, вновь прославили челябинскую школу дзюдо», — передает слова Текслера пресс-служба правительства региона.
На турнире в Ташкенте Гилязова одержала пять побед за день. В финальном поединке соперницей челябинки стала Абиба Абужакынова из Республики Казахстан. Глава региона отметил, что золотая медаль для Гилязовой была долгожданной. Ранее дзюдоистка завоевывала «бронзу», в том числе и на Чемпионате Европы в 2021 году.
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