Губернатор Текслер поздравил челябинскую дзюдоистку с международной победой

01 марта 2024 в 20:59 Размер текста - 17 +

Челябинская спортсменка за день победила в пяти поединках Фото: Анна Майорова © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил местную дзюдоистку Сабину Гилязову с победой на международном турнире «Большой шлем» в Ташкенте (Республика Узбекистан). Глава региона поблагодарил спортсменку за то, что она прославила челябинскую школу дзюдо, сообщили URA.RU в правительстве региона. «Дорогая Сабина, поздравляю с победой! Спасибо, что отстояли спортивную честь Южного Урала, вновь прославили челябинскую школу дзюдо», — передает слова Текслера пресс-служба правительства региона. На турнире в Ташкенте Гилязова одержала пять побед за день. В финальном поединке соперницей челябинки стала Абиба Абужакынова из Республики Казахстан. Глава региона отметил, что золотая медаль для Гилязовой была долгожданной. Ранее дзюдоистка завоевывала «бронзу», в том числе и на Чемпионате Европы в 2021 году.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил местную дзюдоистку Сабину Гилязову с победой на международном турнире «Большой шлем» в Ташкенте (Республика Узбекистан). Глава региона поблагодарил спортсменку за то, что она прославила челябинскую школу дзюдо, сообщили URA.RU в правительстве региона. «Дорогая Сабина, поздравляю с победой! Спасибо, что отстояли спортивную честь Южного Урала, вновь прославили челябинскую школу дзюдо», — передает слова Текслера пресс-служба правительства региона. На турнире в Ташкенте Гилязова одержала пять побед за день. В финальном поединке соперницей челябинки стала Абиба Абужакынова из Республики Казахстан. Глава региона отметил, что золотая медаль для Гилязовой была долгожданной. Ранее дзюдоистка завоевывала «бронзу», в том числе и на Чемпионате Европы в 2021 году.