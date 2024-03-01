Семьи Ханты-Мансийска примут у себя дома представителей из 36 стран

02 марта 2024 в 22:56 Размер текста - 17 +

Среди югорских гостей будут делегаты из Японии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Гости из 36 стран в рамках Всемирного фестиваля молодежи посетят дома югорских семей в Ханты-Мансийске (ХМАО). Среди них будут делегаты из Аргентины, Филиппин и Японии, сообщила администрация города. Гостей Югры планируют познакомить с традициями региона. «Гости приедут в столицу округа в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Среди них будут делегаты из Аргентины, Ливана, Филиппин и Японии. Помимо стандартной программы с посещением культурных, досуговых и производственных учреждений города, иностранцы попадут в уютную атмосферу югорских семей — и многодетных, и молодых, и из числа коренных народов», — указано в telegram-канале администрации города. Зарубежные гости вместе с югорчанами будут готовить любимые блюда и делиться своими традициями. Если кто-то хочет принять у себя гостей из других стран, то можно подать заявку до 3 марте в telegram-канале администрации Ханты-Мансийска. Всемирный Фестиваль молодежи — это крупнейшее международное молодежное событие. Оно пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» в Сочи. В этом году на мероприятие соберутся 20 тысяч человек со всего мира. Главная цель — это помочь создать связи между людьми со всей планеты, которым предстоит вместе строить общее будущее.

Гости из 36 стран в рамках Всемирного фестиваля молодежи посетят дома югорских семей в Ханты-Мансийске (ХМАО). Среди них будут делегаты из Аргентины, Филиппин и Японии, сообщила администрация города. Гостей Югры планируют познакомить с традициями региона. «Гости приедут в столицу округа в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Среди них будут делегаты из Аргентины, Ливана, Филиппин и Японии. Помимо стандартной программы с посещением культурных, досуговых и производственных учреждений города, иностранцы попадут в уютную атмосферу югорских семей — и многодетных, и молодых, и из числа коренных народов», — указано в telegram-канале администрации города. Зарубежные гости вместе с югорчанами будут готовить любимые блюда и делиться своими традициями. Если кто-то хочет принять у себя гостей из других стран, то можно подать заявку до 3 марте в telegram-канале администрации Ханты-Мансийска. Всемирный Фестиваль молодежи — это крупнейшее международное молодежное событие. Оно пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» в Сочи. В этом году на мероприятие соберутся 20 тысяч человек со всего мира. Главная цель — это помочь создать связи между людьми со всей планеты, которым предстоит вместе строить общее будущее.