01 марта 2024

Семьи Ханты-Мансийска примут у себя дома представителей из 36 стран

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, япония, иностранка, кимоно, октябрь, японка, осень
Среди югорских гостей будут делегаты из Японии Фото:

Гости из 36 стран в рамках Всемирного фестиваля молодежи посетят дома югорских семей в Ханты-Мансийске (ХМАО). Среди них будут делегаты из Аргентины, Филиппин и Японии, сообщила администрация города. Гостей Югры планируют познакомить с традициями региона.

«Гости приедут в столицу округа в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Среди них будут делегаты из Аргентины, Ливана, Филиппин и Японии. Помимо стандартной программы с посещением культурных, досуговых и производственных учреждений города, иностранцы попадут в уютную атмосферу югорских семей — и многодетных, и молодых, и из числа коренных народов», — указано в telegram-канале администрации города.

Зарубежные гости вместе с югорчанами будут готовить любимые блюда и делиться своими традициями. Если кто-то хочет принять у себя гостей из других стран, то можно подать заявку до 3 марте в telegram-канале администрации Ханты-Мансийска.

Всемирный Фестиваль молодежи — это крупнейшее международное молодежное событие. Оно пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» в Сочи. В этом году на мероприятие соберутся 20 тысяч человек со всего мира. Главная цель — это помочь создать связи между людьми со всей планеты, которым предстоит вместе строить общее будущее.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гости из 36 стран в рамках Всемирного фестиваля молодежи посетят дома югорских семей в Ханты-Мансийске (ХМАО). Среди них будут делегаты из Аргентины, Филиппин и Японии, сообщила администрация города. Гостей Югры планируют познакомить с традициями региона. «Гости приедут в столицу округа в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Среди них будут делегаты из Аргентины, Ливана, Филиппин и Японии. Помимо стандартной программы с посещением культурных, досуговых и производственных учреждений города, иностранцы попадут в уютную атмосферу югорских семей — и многодетных, и молодых, и из числа коренных народов», — указано в telegram-канале администрации города. Зарубежные гости вместе с югорчанами будут готовить любимые блюда и делиться своими традициями. Если кто-то хочет принять у себя гостей из других стран, то можно подать заявку до 3 марте в telegram-канале администрации Ханты-Мансийска. Всемирный Фестиваль молодежи — это крупнейшее международное молодежное событие. Оно пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» в Сочи. В этом году на мероприятие соберутся 20 тысяч человек со всего мира. Главная цель — это помочь создать связи между людьми со всей планеты, которым предстоит вместе строить общее будущее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...