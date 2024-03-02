На место выехали 45 спасателей (архивное фото)
В Екатеринбурге вечером 2 марта на улице Куйбышева, 48в в лаборатории учебного корпуса УрФУ произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС.
«Произошло возгорание в лаборатории учебного корпуса УрФУ. На место выехали 45 спасателей», — передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург» со ссылкой на МЧС.
Корреспонденту URA.RU в ГУ МЧС по региону рассказали, что там загорелся кулер. Пострадавших нет.
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