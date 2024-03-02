02 марта 2024
01 марта 2024

В корпусе УрФУ произошел пожар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На место выехали 45 спасателей (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 2 марта на улице Куйбышева, 48в в лаборатории учебного корпуса УрФУ произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС.

«Произошло возгорание в лаборатории учебного корпуса УрФУ. На место выехали 45 спасателей», — передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург» со ссылкой на МЧС.

Корреспонденту URA.RU в ГУ МЧС по региону рассказали, что там загорелся кулер. Пострадавших нет.

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В Екатеринбурге вечером 2 марта на улице Куйбышева, 48в в лаборатории учебного корпуса УрФУ произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС. «Произошло возгорание в лаборатории учебного корпуса УрФУ. На место выехали 45 спасателей», — передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург» со ссылкой на МЧС. Корреспонденту URA.RU в ГУ МЧС по региону рассказали, что там загорелся кулер. Пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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