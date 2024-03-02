Происшествия Пожары В корпусе УрФУ произошел пожар. Фото 02 марта 2024 в 23:26 Размер текста - 17 + На место выехали 45 спасателей (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге вечером 2 марта на улице Куйбышева, 48в в лаборатории учебного корпуса УрФУ произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС. «Произошло возгорание в лаборатории учебного корпуса УрФУ. На место выехали 45 спасателей», — передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург» со ссылкой на МЧС. Корреспонденту URA.RU в ГУ МЧС по региону рассказали, что там загорелся кулер. Пострадавших нет. Фото: telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург» Фото: telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург» В Екатеринбурге вечером 2 марта на улице Куйбышева, 48в в лаборатории учебного корпуса УрФУ произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС. «Произошло возгорание в лаборатории учебного корпуса УрФУ. На место выехали 45 спасателей», — передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург» со ссылкой на МЧС. Корреспонденту URA.RU в ГУ МЧС по региону рассказали, что там загорелся кулер. Пострадавших нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям